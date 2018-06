Búzából kevesebb, kukoricából több teremhet az idén

A szokottnál korábban indul a betakarítás az országban, a búza és az árpatermés várhatóan elmarad a tavalyitól, kukoricából és napraforgóból viszont akár rekordtermés is lehet - írta a Magyar Idők kedden.

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke a lapnak elmondta: az őszi árpa legkorábbi fajtáinak betakarítása a napokban elkezdődött, de a terméseredmények nem túl biztatóak. Átlagban 3-4, esetleg 5 tonna termést takarítanak be egy hektárról a gazdák, ami a tavalyi szinttől és az idei várakozásoktól is elmarad.

A repce aratása két hét múlva a legtöbb területen elindulhat, és az őszi búzát is korábban kezdik vágni a szokottnál. A terméseredmények a búzánál is bizonytalanok, mint a szakember elmondta: az áprilisi hőhullám sokat ártott a növényeknek, a termés apróbb szemű a szokottnál, ennek következtében a súly is kisebb lesz.

Halmos Gábor, a Concordia Közraktár Zrt. vezérigazgatója szerint a hozamkilátásokat a mostani csapadékos időjárás is nagyban befolyásolja: a repcéből kipereghet a szem, a búzában a gombás betegségek tehetnek kárt. A sok eső a betakarítást is drágíthatja, a gabonaszárítás költségei magasabbak lehetnek az átlagosnál.

A napraforgónak és a kukoricának ugyanakkor valóban aranyat ér a májusban és júniusban hullott szinte mindennapos eső, a szakember szerint nem kizárt, hogy a gazdák rekordtermést takarítanak be ebből a két növényből – írta a Magyar Idők.