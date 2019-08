Drágább belépők mellett is többen látogatják a fürdőket

A magyarországi fürdőüzemeltető társaságok nettó árbevétele átlagosan 15,9 százalékkal nőtt az idei első fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest, a vendégek száma 5,3 százalékkal emelkedett – közölte a Magyar Fürdőszövetség hétfőn.

A szervezethez beérkezett adatok alapján az átlagos árbevétel-növekedés a keleti országrészben 18 százalékos, a nyugatiban 10 százalékos volt.

A fürdőszolgáltatás nettó árbevétele átlagosan 16 százalékkal nőtt, a gyógyszolgáltatásból származó nettó árbevétel 0,5 százalékkal csökkent. A tájékoztatás szerint a fürdők továbbra is törekszenek a bevételeknél a fürdőszolgáltatásokat kiegészítő egyéb forrásokra is támaszkodni.

Növekvő árak

A Magyar Fürdőszövetség kalkulációi alapján az ország keleti és nyugati felében is emelkedtek az árak, a keletiben átlagosan 5,7, a nyugatiban pedig 11 százalékkal. A nyugati országrész átlagárai továbbra is magasabbak, és jelentősebb az átlagárak növekedése is. Országosan 7,2 százalékos volt az árak emelkedése az első fél évben.

A gyógyszolgáltatásokat átlagosan 2,3 százalékkal magasabb áron vehették igénybe a vendégek a keleti országrészben, míg nyugaton 6,2 százalékos átlagár-emelkedést realizáltak a fürdők, ami országosan 3,6 százalékos növekedést jelent.

Több látogató

A keleti országrészben 8 százalékkal nőtt, a nyugatiban 3 százalékkal csökkent a látogatók száma, ami összesítve 5,3 százalékos növekedés.

A fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó foglalkoztatottak száma a kölcsönzött munkaerővel együtt átlagosan 2 százalékkal nőtt az első fél évben a tavalyi azonos időszakhoz képest.