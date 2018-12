Drágul a kacsahús karácsonyra

Most a takarmány verte fel az árakat.

10 százalékkal is drágulhat az egész kacsa, és drágább lesz a comb, a mell és a máj is. A drágulás egyik oka, hogy egyre többen vesznek az ünnepekre kacsahúst, hentesek szerint még csak most fog igazán megnőni a kereslet iránta – számol be róla a Tények.

Az áremelkedésnek az is oka, hogy korábban rengeteg kacsát leöltek a madárinfluenza miatt, most pedig a dráguló takarmány verte fel az árakat.

