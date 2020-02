Drágultak a déligyümölcsök, de az almáért is többet kell fizetnünk

Egy év alatt a citrusfélék és a banán ára is jelentősen emelkedett.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki gyümölcsöt szeretne vásárolni. Az importból érkező déligyümölcsök mellett a magyar almáért is magasabb árat kell fizetni a boltokban – írja a Magyar Nemzet.

Az influenzaszezon kellős közepén egyre többen igyekeznek valamilyen alternatív módszerrel távol tartani maguktól a betegséget. A megelőzés egyik legjobb módja az átlagosnál nagyobb mennyiségű vitaminfogyasztás. Mélyen a zsebébe kell azonban nyúlnia annak, aki a különböző gyógyszertári készítmények helyett friss gyümölccsel szeretné feltölteni a vitaminraktárait, mert az elmúlt hetekben jelentősen nőttek az árak.

A NAIK Agrárgazdasági Kutató Intézet (NAIK AKI) adatai szerint február elején a törökországi mandarin kilója 596 forint, a spanyol klementiné pedig 530 forint volt a Budapesti Nagybani Piacon. Egy évvel korábban még száz forinttal kevesebbért adták a kedvelt citrusféléket nagykereskedelmi áron. Hasonlóan drágul a vérnarancs és a narancs is: előbbit 612 forintos átlagáron lehetett kapni február elején, míg a Spanyolországból érkező narancs kilója 512 forintba került. A nagybani piacon az év első hat hetében a spanyolországi és a törökországi citrom átlagosan 24 százalékkal magasabb áron kelt el, egy kilóért több mint ötszáz forintot kértek a kereskedők. Ez a drágulás az üzletláncokban is tetten érhető, a vásárlók átlagosan 700 forintos kilónkénti árért válogathattak a citromkínálatból. A hazánkban is egyre népszerűbb lime is drágábban kerülhet a kosarakba, a Brazíliából érkező gyümölcs nagykereskedelmi ára az év első heteiben 21 százalékkal nőtt, jelenleg az ezer forintot is meghaladja.

A sokak téli kedvencének számító banán vásárlóinak sem kedveznek a piaci folyamatok, a tavalyi drágulás az idén folytatódott. A NAIK AKI gyűjtése alapján a fővárosi nagybanin tavaly összességében 12 százalékkal nőtt a banán ára, az idei év első heteiben pedig 31 százalékkal magasabb átlagáron kereskedtek a gyümölcs kilójával, ami így meghaladta a 425 forintos szintet. Az üzletláncokban február elején átlagosan 490 forintos áron kerülhetett a kosarakba a gyümölcs. A tetten érhető drágulás ráadásul nemcsak az importárukra vonatkozik, a téli időszak legkedveltebb hazai gyümölcse, az alma is magasabb áron kapható. Ennek oka, hogy a múlt évben szerényebb termést szüreteltek a gazdálkodók, a szűkösebb kínálat pedig az árakat is felhajtotta. Fajtától eltérően néhány forinttal drágult a gyümölcs, az üzletláncokban 423 és 512 forint körüli árakkal találkozhatnak a vásárlók.

