Egyszerűbb adóügyeket hozhat a jövő év

Izer Norbert a Magyar Időknek hangsúlyozta, hogy az adózásban nemcsak az egyes adókulcsok csökkentése vagy az adóhivatal munkájának színvonala számít, hanem az is, hogy könnyen és rövid idő alatt vagy éppen nehézkesen és hosszadalmas munkával lehet eleget tenni az adóügyi adminisztrációnak.

Az utóbbi években több nagy adócsökkentés is volt, most az egyszerűsítés, egységesítés ügyében is újabb érdemi lépéseket kell tenni