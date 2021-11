Ennyi pluszpénz érkezik a nyugdíjasoknak a jövő héten

A prémium egységesen nyolcvanezer forint lesz, a kiegészítő emelés egy átlagos nyugdíjnál megközelíti a húszezer forintot.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay Péter bevallotta: piszkosan politizál

Két külön juttatást is kézhez vehetnek novemberben a nyugdíjasok. „Egy hét múlva kezdi meg a nyugdíjprémium és a kiegészítő nyugdíjemelés folyósítását az államkincstár. A pluszjuttatások az adott havi nyugdíjjal együtt érkeznek meg a bankszámlákra november 12-én, a postások ezután csengetnek a jogosultaknál” – mondta a Mediaworks Hírcentrumának a pénzügyminiszter helyettese. Tállai András államtitkár ezután részletesen beszámolt arról, mekkora összeget jelentenek az extra kifizetések.

A miniszterhelyettes elsőként a nyugdíjprémium ügyéről beszélt. „E juttatás akkor jöhet szóba, ha a gazdaság teljesítménye meghaladja a 3,5 százalékot. A Pénzügyminisztérium legfrissebb számításai szerint akár 6,8 százalékos gazdasági növekedést is elérhet a magyar gazdaság.

A gazdaság jó teljesítménye miatt döntött úgy a kormány, hogy minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy egységesen nyolcvanezer forintot kap”

– mondta az államtitkár. Hozzátette: a lépés annyiban rendkívüli, hogy a törvény szerint ennél nagyobb összeget az állam nyugdíjprémium címén nem folyósíthat a jogosultaknak. „S annyiban is különleges a mostani helyzet, hogy a jogszabály alapján több mint négyszázezer embernek kisebb összeg járt volna. A gazdaság teljesítményéből azonban, ha lehet, mindenkinek részesülnie kell, ezért valamennyi nyugdíjas a legmagasabb összeggel számolhat” – rögzítette Tállai András.

– De mennyi kiegészítő emeléssel számolhatnak az idősek? – tették fel a kérdést.

„Kiegészítő nyugdíjemelés akkor jár, ha az évközi adatok arra engednek következtetni, hogy az infláció magasabb lesz, mint amennyivel a nyugdíjak az év elején emelkedtek” – kezdte válaszát ­Tállai András. Az államtitkár felidézte: az idei költségvetés tervezésekor tavaly az tűnt valószínűnek, hogy 2021-ben háromszázalékos lehet az infláció idehaza. Január­ban ennyivel emelkedtek az ellátások.

„A világgazdaság újraindulása azonban nem ment zökkenők nélkül. A hirtelen megugró globális kereslet számos iparágban alapanyaghiányt, ellátási nehézségeket okozott, valamint nőttek az energiaárak is. Ezek a tényezők együttesen oda vezettek, hogy Magyarországon is növekedni kezdtek az árak, az infláció így nagyobb lett a vártnál”

– magyarázta a miniszterhelyettes. Hozzátette: a kormány év közben rendkívüli lépésre szánta el magát, és júniussal 0,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést rendelt el. Az infláció azonban ezt a mértéket is túllépte, így most újabb kiegészítő emelés következik. „Novemberben az adott havi ellátások folyósításával egyidejűleg 1,2 százalékos kiegészítő emelésre is sor kerül. Év közben 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak, a mostani korrekcióval együtt 4,8 százalékos éves növelésről beszélhetünk” – részletezte Tállai András. Megjegyezte: a különbözetet januárig visszamenőleg egy összegben kapja kézhez minden jogosult, majd decemberben már az emelt összeget folyósítja a kincstár.

„Fontos az is, hogy a kiegészítő emelés az idei év elején kifizetett 13. havi juttatást is érinti. Mivel azt a havi nyugdíj alapján számították ki, így ha a havi összeg emelkedik, a 13. havi ellátásnak is emelkednie kell. Novemberben ezt az összeget is megkapják a nyugdíjasok”

– közölte a miniszterhelyettes.

Tállai András az érkező összegek nagyságáról külön is beszélt. Megemlítette, hogy a kiegészítő emelés átlagos értéke megközelíti a húszezer forintot.

„Ha ehhez hozzáadjuk a nyolcvanezer forintos prémiumot, akkor kijelenthetjük, hogy az átlagos összegű nyugdíjat kapók hozzávetőleg százezer forint pluszhoz jutnak a következő napokban”

– fogalmazott az államtitkár. Mint közölte, a novemberi kiegészítő emeléskor összesen 51 milliárd forintot fizet ki az állam a nagyjából 2,5 millió nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Ebben már benne van a 13. havi ellátásra eső többlet kifizetése is. Ehhez társul a nyugdíjprémium körülbelül kétszázmilliárdos summája, vagyis a jogosultak részére 250 milliárd forint pluszpénzt folyósít az állam novemberben.

Az államtitkár szerint mindebből pontosan látszik, hogy a Fidesz–KDNP-kormány a válság időszakában sem hagyja magára az időseket.

„Azt valljuk, hogy különösen ilyen periódusokban kell támogatni a nyugdíjasokat” – fogalmazott a miniszterhelyettes, majd azt mondta: pontosan tudható, hogy a baloldal egészen másként gondolkodik. „Gyurcsányék a válságban elvették a 13. havi nyugdíjat, adót növeltek, rezsit emeltek, minden létező módon megsarcolták az időseket. Rendkívül cinikus és érzéketlen módon még az ingatlanadót is kivetették rájuk” – sorolta Tállai András.

Úgy vélekedett: