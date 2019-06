Három év múlva jöhetne az egy számjegyű szja

A csökkentés az adófizetőknek és a gazdaságnak is előnyös lenne.

Szakmai vélekedés szerint a mostani kormányzati időszak végére, vagyis 2022-re egy számjegyű lehet a személyi jövedelemadó — ez azt jelentené, hogy az szja jelenleg 15 százalékos kulcsa 9 százalékosra vagy még kisebbre változna – írja a Magyar Nemzet. A legalább hétszázmilliárdos adócsökkentés visszavethetné a feketefoglalkoztatást, miközben pénzt hagyna ötmillió adófizetőnél. Az érvek mellett ellenérvek is akadnak, például hogy ez a módosítás szolgálná-e leginkább a gazdaság érde­keit, s lenne-e rá elég állami fedezet.

Ha a közteherviselés átalakítása, fejlesztése kerül szóba, manapság az egyik legfontosabb kérdés, hogy az állam melyik adót mérsékelje és miként. A felvetésre a különböző szempontok szerint nyilvánvalóan különböző válaszok adhatók.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke először az adózás összefüggései­re világított rá. Ruszin Zsolt kifejtette: a feketekereskedelem letörése, a fiktív számlázás visszaszorítása idehaza létkérdés, a 2010 óta alakuló adórendszernek ugyanis az az alapelve, hogy a forgalmat megadóztatja – például az áfával és a jövedéki adóval –, a jövedelmek közterhét viszont egyre csökkenti.

A szakember úgy vélekedett: hasznot hajtana, ha a kormány megvalósítaná az egy számjegyű személyi jövedelemadó tervét, vagyis az adó kulcsát a mostani 15 százalékról legalább kilenc százalékra mérsékelné.

„A lépés érdemben csökkenthetné a feketefoglalkoztatást és visszaszoríthatná azt a gyakorlatot, hogy a munkavállalók fizetésük egy részét zsebbe kapják”

– fogalmazott a könyvelői egyesület alelnöke.

Szerinte az szja ilyen csökkentésére a mostani kormányzati periódus végére, 2022 táján sort is lehetne keríteni.

Jelenleg fut egy többéves adócsökkentési program: a kormány 2017-ben látott hozzá az úgynevezett szociális hozzájárulási adó (szocho) mérsékléséhez – a vállalkozások által fizetendő elvonás korábban 27 százalékos volt, július elejétől 17,5 százalék lesz.

A kormány a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel kötött hatéves bérmegállapodásban vállalta a teher lefaragását, de ehhez feltételt is szabott: akkor lesz folyamatos a szochocsökkentés, ha a cégek közben emelik alkalmazottaik bérét. Az egyezség időszaka tart, vagyis a cégek adója még tovább csökkenhet.

Hegedüs Sándor, a BDO Magyarország adótanácsadási üzletágának adóigazgatója szerint a szociális hozzájárulási adó csökkentését – az előzetes terveket követve – mindenáron folytatnia kell a kormánynak, a legnagyobb gazdasági eredmény, a foglalkoztatás célzott támogatása ugyanis ettől az intézkedéstől remélhető. Hozzátette:

Magyarország már a mostani, 15 százalékos személyi jövedelemadóval is kiváló helyen áll az európai adóversenyben.

Érdekes munkaügyi szempontot említett meg a téma kapcsán a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének vezetője. Herich György arról beszélt, hogy a cégek azt az összeget, amely a béremelés fejében járó szocho-csökkentéssel náluk marad, most általában odaadják a munkavállalónak, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz.

„Egyébként is, a helyzet olyan érzetet kelt, mintha a vállalkozás a saját jóindulatából és saját pénzéből emelne bért, pedig fontos állami intézkedés, költségvetési forrás, vagyis mindannyiunk pénze áll a kedvező lépés mögött” – fejtette ki a szakember, majd hozzátette: inkább a személyi jövedelemadó enyhítését támogatja. – „Az szja lefaragásával csökkenne a feketegazdaság, miközben minden legálisan dolgozó adófizető pénzhez juthatna, az adócsökkentésből mindenki automatikusan részesülhetne.”

Adócsökkentés és a feketézés letörése. De hogyan?

MAGYAR NEMZETI BANK

„Az elmúlt évek intézkedései mellett is fontos a munkát terhelő adók további csökkentése, ami a munkaerőpiacra és a versenyképességre is pozitívan hat. A jelenlegi, magas kereslettel jellemezhető munkaerőpiaci helyzetben előnyösebb a személyi jövedelemadó csökkentése, mint a szociális hozzájárulási adóé” – áll a jegybank 330 pontos versenyképességi programjában. A helyzetelemzés szerint az szja lefaragása a munka­piac kínálati oldalát erősíti, emellett további előnye, hogy mérsékli a megtakarítások adóját, így ösztönöz állampapír- vagy részvényvásárlásra. A MNB összegzése külön is megemlíti a kilencszázalékos szja-t, rögzítve: a bérek fenntartható emelése mindenekelőtt ezzel garantálható.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

„Az államnak azoktól is be kell szednie az adót, akik eddig részben vagy egészben kivonták magukat a közteherviselés alól, az ebből származó pluszbevételből pedig mérsékelni lehet az adókat. Úgy vélem, van lehetőség további adókulcscsökkentésre” – nyilatkozta a lapnak május közepén az Állami Számvevőszék elnöke. Domokos László szerint olyan adókat célszerű mérsékelni, amelyek enyhítése erősíti az ország versenyképességét, ezért elsősorban a munkát terhelő kulcsok lefaragására adódik lehetőség.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

„Bár a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó az elmúlt években jelentősen csökkent és a célzott (így például a családi) kedvezmények is számottevők, a munkajövedelmek közterhei nemzetközi összehasonlításban még mindig magasak idehaza” – olvasható az év elején közreadott Program a versenyképesebb Magyarországért című pénzügyminisztériumi dokumentumban. A szaktárcánál rögzítették: az a cél, hogy hazánk elérje a visegrádi országok adóelvonási szintjét.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

„Az informatikai lehetőségek szélesítése révén egyre szűkebbre tudjuk vonni a kört az adócsalók körül, miközben a papírmunka jelentős részétől megszabadíthatjuk a tisztességes adózókat” – mondta a lapnak a múlt héten a NAV vezetője. Sors László szerint így garantálható a leginkább, hogy a közterheket minél többen befizessék, vagyis az, hogy minden évben nagyobb adóbevétel folyjon be, mint azelőtt.