Idén 41 ezer forintnyi értéket szánnak a fa alá az internetezők

Idén átlagosan 41 ezer forintot szánnak a karácsonyi ajándékokra a magyar internetezők, hatezer forinttal, csaknem 18 százalékkal többet az előző évinél.

A felnőtt, aktív internetezők átlagosan hét ember megajándékozását tervezik, az ajándékok többségét idén is a szűk családnak szánják, de egyre több távoli családtag, barát vagy ismerős kerül fel a listára – közölte a GKI Digital az MTI-vel, az Árukereső.hu megbízásából végzett felmérésének adatai alapján.

A válaszadók háromnegyede az ajándékok megtalálásához elsősorban valamilyen online csatornát vesz majd igénybe. Emellett 48 százalékuk átnézi az áruházak akciós újságait, 35 százalékuk pedig kirakatokat is nézeget. Az internetezők 36 százaléka kérdezi meg szeretteit, hogy milyen ajándéknak örülnének.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az ajándékok beszerzésének jelentős része is online zajlik majd, az internetezők 77 százaléka tervez belföldi online vásárlást, de 64 százalékuk bevásárlóközpontba is elmegy. Az internetezők 18 százaléka válaszolta azt, hogy külföldről is szeretnének ajándékot rendelni, ők átlagosan 10 500 forintot szánnak erre.

Az internetezők negyede már október közepén nekiállt a beszerzésnek, de a korai kezdés inkább a női vásárlókra jellemző. Az ajándékok megvásárlása a többség, a válaszadók 62 százaléka számára egészen a karácsonyt megelőző utolsó napokig is elhúzódhat.

A minőség az internetezők több mint 80 százalékának idén már elsődleges szempont, ugyanakkor továbbra is a klasszikus ajándékok a legnépszerűbbek. Várhatóan minden második ajándékban lesz valamilyen ruházati cikk, a csomagok 44 százalékában játék, 42 százalékában szépségápolási és kozmetikai termékek, 31 százalékában pedig lakberendezési, barkács- és lakásfelszerelési tárgyak. Ezeket követik a könyvek, filmek, zenék, a szórakoztató elektronikai eszközök, az okostelefonok, tabletek és kiegészítőik, a háztartási és konyhai eszközök, a számítástechnikai eszközök, valamint órák, ékszerek és divatkiegészítők.

Főként a fiatal internetezők körében egyre népszerűbbek a vásárlási utalványok, a digitális termékek és előfizetések, valamint a különböző élményajándékok, mint az utazás, szórakozás.

A GKI Digital és az Árukereső.hu negyedik éve vizsgálja az internetező magyar lakosság karácsonyi ajándékvásárlási szokásait. A felmérést a GKI Digital idén októberben készítette online adatfelvétellel, 1749 fős válaszadói minta alapján, az adatfelvétel módjából és az elért célközönségből adódóan a kutatás az aktív internetezők karácsonyi vásárlási terveit mutatja be.