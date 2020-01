Idén is folytatódnak az autópályaépítések

Az idén lezáruló beruházásoknak köszönhetően Eger és Sopron négysávos úton lesz elérhető, az M0-tól Abonyig elkészül az M4, kiépül a második sztrádakapcsolat Románia felé, az autósok birtokba vehetik az új komáromi Duna-hidat is. A kormány a fenntartható gazdasági növekedés alapfeltételeként kezeli a magas szolgáltatási színvonalú közlekedési hálózatok fenntartását, folyamatos bővítését – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden.

A gyors és kényelmes közúti elérhetőség alapvetően befolyásolja egy-egy országrész vagy térség gazdasági fejlődését, élhetőségét. A magyar gazdaság jobb teljesítményének köszönhetően a 2016 és 2024 közötti időszakban a közúthálózat korszerűsítésére szánt 3200 milliárd forint nagyobbik felét, 1800 milliárd forintot hazai forrásból tudják előteremteni – derül ki az ITM közleményéből.

Az ITM szakpolitikai intézkedéseinek fő céljai a megyei jogú városok és a kiemelt gazdasági területek bekapcsolása a gyorsforgalmi hálózatba négysávos utakkal, az autópályák és autóutak elvezetése a határig a szomszédos országok kapcsolódó fejlesztéseihez igazodó ütemben.

2010 óta összesen mintegy 500 kilométer autópálya vagy autóút épült meg Magyarországon. A többi között megvalósult Salgótarján és Szombathely magas színvonalú összeköttetése, létrejött az első gyorsforgalmi kapcsolat Románia irányába. Az évtized elejétől 2019 végéig több mint 6000 kilométernyi útszakasz felújítása készült el 755 milliárd forintból.

A közúthálózat bővítése lendületesen folytatódik 2020-ban is. Megvalósul Eger színvonalas bekötése az M25 déli, M3-ig tartó szakaszának átadásával, és kiépül Sopron gyorsforgalmi kapcsolata az M85 Csorna utáni folytatásával. Az M0 körgyűrűtől Abonyig elkészül az M4, tehermentesítve a 4-es főút főváros közeli szakaszait és a főút menti településeket.

Befejeződik az autópálya Berettyóújfalu-országhatár szakaszának kivitelezése is, ezzel az M43 után a második sztrádakapcsolat jön létre Erdély irányába. Zalaegerszeg és az M7 közelében is elkészül az M76 egy-egy szakasza. Átadják a komáromi Duna-hidat, amely 60 kilométeres kerülőtől kíméli meg a teherforgalmat. Célba ér az M0 déli szakasz korszerűsítésének első üteme is. A mintegy 160 kilométernyi idei útfejlesztések összértéke hozzávetőleg 390 milliárd forint – ismertették.

A szaktárca stratégiai célja, hogy az ország bármely településéről 30 percen belül elérhetővé váljon egy négysávos útszakasz.

Az Útprogram 2016-os elindításának idején ez az elvárás a hazai települések kevesebb mint fele, a magyar emberek kevesebb mint háromnegyede esetében teljesült. A megvalósult és tervezett fejlesztésekkel az idei év végéig ezek az arányok nagymértékben, a települések mintegy kétharmadára, a lakosság esetében pedig 86 százalékra javulnak.

A kormány a közlekedési infrastruktúra minőségét folyamatos bővítésekkel, korszerűsítésekkel közelíti a társadalmi elvárásokhoz, a gazdasági szereplők igényeihez. Az egyre kiterjedtebb és színvonalasabb közúthálózat az eljutás megkönnyítésével javítja a hazai vállalkozások versenyképességét, a magyar családok életminőségét – közölte az ITM.