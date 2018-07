Jövőre jöhetnek a kismama-szövetkezetek

Ezzel is segítené a kormány a babával otthon lévőket visszalépni a munka világába. A tervek szerint a kismama-szövetkezetekbe férfiak is beléphetnek majd – nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Tusnádfürdőn.

Az ECHO TV Napi aktuális című műsorának adott exkluzív interjúban Novák Katalin felidézte az év elején elindult Köldökzsinór programot, amely a határon túli magyar gyermekek támogatását célozta meg.

Az idei évvel elindult a Köldökzsinór program – emlékeztetett rá Novák Katalin. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára a támogatás kapcsán kifejtette: a kormány általa szeretné anyagilag is támogatni a gyermeket vállaló külhoni magyarokat.

Minden magyar gyermek után – szülessen bárhol is a világban – jár egy egyszeri anyasági támogatás, illetve a babakötvény,

amelynek startösszegét majd az évenkénti kamattámogatással az állam biztosítja – részletezte az államtitkár.

Az eddigi tapasztalatokról szólva Novák Katalin közölte: fél év alatt több mint ötezren éltek a lehetőséggel világszerte, a kérvények 80 százaléka a Kárpát-medencéből érkezett. Az államtitkár külön megjegyezte: mintegy 2500 erdélyi gyermek után igényelték a támogatást.

Kismama-szövetkezetek alakulhatnak akár már jövő év elejétől. Ezzel is segítené a kormány a babával otthon lévőket visszalépni a munka világába.

A tervek szerint a kismama-szövetkezetekbe férfiak is beléphetnek majd – közölte Novák Katalin. A kismama-szövetkezetek a gazdasági szervezetek, a nyugdíjas- és diákszövetkezetek mintájára alakulhatnak meg – fejtette ki az államtitkár, aki azt is hozzátette: a speciális foglalkoztatási forma előnyeit kihasználva akár heti 1-1 napra, vagy többször fél napra is lehetne munkát vállalni.

Novák Katalin jelezte: hamarosan megteremtik a kismama-szövetkezetek működéséhez a feltételeket. A szükséges adó- és egyéb jogszabályokat akár már ősszel megalkothatja a parlament. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy 2019-től szövetkezeti formában is tudnak dolgozni a kismamák.

A magyarság első számú sorskérdése, hogy egy idősödő, fogyatkozó nemzetből, fiatalodó és gyarapodó nemzetté váljon – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Tusnádfürdőn.

A teljes beszélgetés: