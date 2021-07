Július a felfutás időszaka a belföldi turizmusban

Nem lehet összehasonlítani a tavalyi év első felének forgalmát az ideivel, mert a májusi újraindulásig csak üzleti utakon lévő vendégeket fogadhattak a hotelek. És azt is látni kell, hogy az újranyitás nem egyszerre történt, voltak olyan egységek, amelyek csak pünkösdkor vagy utána nyitottak ki. Az eddigi forgalomveszteség tehát az idei nyitvatartási idő rövidségével magyarázható. Júniusban már számottevő belföldi érdeklődést tapasztaltunk, de a 2019-esnél jóval szerényebbet. Azonban

– mondta a Magyar Nemzetnek Baldauf Csaba, a Hévíz-közeli Alsópáhokon lévő Kolping Hotel Spa & Family Resort szállodaigazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége általános alelnöke.

„Négycsillagos szállodánk történetében

ami azzal magyarázható, hogy a korábbi időszakra szóló foglalásokat vendégeink nem lemondták, hanem »előretolták« a mostani nyitásig” – tette hozzá a hazai turizmus egyik legbefolyásosabb szakembereként ismert Baldauf Csaba.

A kérdésre, hogy az elkövetkező két hónapban mi befolyásolja majd a kereslet növekedését, kifejtette: elsősorban az, hogy a több, bezárással telt hónap során megtakarított pénzt a családok nyaralásra költik, emellett az is hatásos, hogy a Szép-kártyákat a munkáltatók tavaly magas összegekkel töltötték fel, aminek nagy részét most tudják elkölteni a kártyatulajdonosok. Az is befolyásolja a keresletet, hogy észrevehető tendenciaként

Az érdeklődés növekedése miatt idővel felmerülhet, hogy bővíteni kell a ­férőhely-kapacitást a tó körül. Baldauf Csaba rámutatott: szállodaépítési lázra nem kell számítani, a szállodaszövetség is a meglévő szálláshelyek fejlesztését szorgalmazza.

„Ebben természetesen még vannak adósságaink. Ami az új szállodaláncok Balatonon való megjelenését illeti, ez straté­giai kérdés. Ha a befektetők látnak üzletet vidéki, köztük balatoni hotelek építésében, és lesz vendégigény, számolhatunk vele. De a tapasztalatok alapján a külföldi befektetők inkább a nagyvárosokra, elsősorban Budapestre koncentrálnak” – mondta.

A Kisfaludy magánszálláshely program keretében

Arról, hogy a fejlesztett kisebb szállások elszívják-e a forgalmat a nagy házaktól, a szervezet elnöke úgy vélekedett, hogy a négycsillagos szállodák esetén erre kevés az esély, mivel azok komfortja, magas minőségű szolgáltatásai nem versenyeztethetők a legjobban felszerelt panziók, vendégházak szolgáltatásaival sem, ugyanakkor

A szakember szerint ezzel együtt várható, hogy a járványveszély megszűnése után a Balatonnál is lesznek majd, akik kerülik a zsúfolt szálláshelyeket és inkább kisebb, barátságos, minőségi panziót, vendégházat vagy családias apartmanokat választanak.

Folyamatos toborzás

A szállodavezetők a legforgalmasabb nyári hónapokban 70-85, de van, ahol 90-95 százalékos töltöttséget várnak – jelezte a négycsillagos füredi Hotel Silver Lake Resort ügyvezető igazgatója, a szállodaszövetség balatoni régióvezetője. Rádóczy Andrea hozzátette, hogy ilyen telítettségre kizárólag korlátozások nélkül van esély. A külföldi vendégek visszatérésével kapcsolatban kijelentette: a kétoldalú megállapodásoknak köszönhe­tően a cseh és a szlovák vendégek már elkezdték az újrafoglalásokat, de ez meg sem közelíti a korábbi évek mutatóit. „Nagy várakozással tekintünk a remé­nyeink szerint hamarosan visszatérő osztrák és német vendégforgalomra” – fogalmazott Rádóczy Andrea, kitérve arra is, hogy a magyar vendégek mennyiben tudják pótolni az otthon maradt külföldieket. „Ebben meghatározó a szálloda eredeti profilja, kínálata. A klasszikus gyógyszállók esetében csak részlegesen lehet pótolni, az amúgy hetven-nyolcvan százalékos belföldi részesedéssel bíró hotelek esetében azonban van erre esély” – mondta. Azt is megemlítette, hogy az idén hosszabb lehetett az aktív felkészülés, illetve a szobák értékesítésére szánt idő. Hiszen tavaly május végén nyithattak újra a szállodák, akkor nem volt ennyi lehetőség a június feltöltésére, mint az idén. Ennek köszönhetően most több szálloda is 50-65, sőt akár hetvenszázalékos kihasználtságról számolt be már júniusban. „A kora ősz reményeink szerint részben segíti majd a zéróbevételű tavasz pótlását. Amennyiben újabb korlátozások már nem sújtják az iparágat, akkor mind az egyéni, mint pedig a rendezvény- és konferenciavendégek foglalásával hatvan százalék feletti telítettség is elképzelhető” – állapította meg Rádóczy Andrea, jelezve, hogy rengeteg szálloda a legutóbbi üzemszünet alatt is megtartotta a dolgozóit, átvészelték a zárvatartás idejét. „A munkavállalók egy része azonban végérvényesen elhagyta a pályát, és sokan a kereskedelemben, az építőiparban helyezkedtek el. Valóban tapasztalható, hogy a rövid távon tervezők könnyen elcsábulnak a maximum két-három hónapig nyitva tartó, magasabb bért kínáló vendéglátóhelyekre. Egy hotel üzemeltetése rendkívül összetett, hiszen minden terület más-más szakmai ismeretet igényel. Elmondhatjuk, hogy a szállodákban már egy napra sem áll le a toborzás, ami rengeteg időt, energiát és pénzt von el a vállalkozásoktól” – összegezte a legkritikusabb jelenséget a szakember.