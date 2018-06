Kevesebb étel- és italautomata lesz, ráadásul drágább termékekkel

Új ellenőrzési rendszert vezettek be az automatapiacon, ami jelentős terheket ró az üzemeltetőkre. A költségekben is tetten érhető következményeket a vásárlók is érzik majd a bőrükön.

A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség szerdán közölte az MTI-vel, hogy a jogi szabályozás szerint 2018. július 1-től csak Automata Felügyeleti Egységgel (AFE) felszerelt automaták működhetnek. Az új rendszer az adóbevételek növelését, a gazdaság fehérítését szolgálja (csak úgy, mint például az online pénztárgépek ellenőrzési rendszere). A Szövetség közleményében úgy fogalmazott, megértette a rendszer bevezetésének nemzetgazdasági jelentőségét, és támogatja tagjait abban, hogy eleget tudjanak tenni jogszabályi kötelezettségeiknek. Ugyanakkor, mint írják, ez az üzemeltetők számára számos nehézséggel, költséggel és átszervezéssel jár. A rendszer előnyeként számon tartott telemetrikus adatok (azaz az üzemeltetési és bevételi számok, illetve az automaták műszaki adatai), amelyeket a szolgáltatónak kellene az üzemeltetők rendelkezésére bocsátani, csak nehézkesen, hiányosan, néha pedig hibásan elérhetőek. Bár az üzemeltetők a tavalyi évben (korlátozottan) támogatást igényelhettek az AFE-vásárláshoz, a ma üzemelő élelmiszer automaták mintegy negyedrésze semmilyen támogatást nem kapott. Az étel- és italautomaták menedékes felügyeleti szolgáltatójának kijelölt Magyar Posta számításai szerint minden működő automatába határidőre bekerülhet az AFE. Ám szerintük előfordulhat, hogy főképp a régebbi vagy egyedi típusú készülékeknél az AFE-k beszerelésekor műszaki-technikai problémák lépnek fel. A Szövetséghez érkezett visszajelzések szerint a legmodernebb, bankkártya olvasóval felszerelt gépeknél is adódnak ilyen problémák. Ez nagyságrendileg az automaták mintegy 20%-át érintheti. A fenti okok miatt jelentősen csökkenhet a kihelyezett ital- és élelmiszer automaták száma. Az ezáltal okozott kellemetlenségeken kívül a vásárlók jelentős árváltozásra is számíthatnak. A pénztárgépek költségeihez képest kb. négyszer drágább az egy hónapra eső díj (mintegy 8.500 Ft), amit az üzemeltetők minden egyes automataberendezés után fizetnek. Tehát miközben az adóbevételek vélhetőleg növekednek, a piac szereplőinek – vásárlóknak és a vállalkozásoknak – kell minden terhet viselniük. A Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség a kialakult helyzetet igazságtalannak tartja, és nyitott arra, hogy a döntéshozókkal tárgyalást folytasson a méltányos megoldás érdekében.