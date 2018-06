Kiemelt figyelmet fordítanak a fogyasztóvédelemre

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szigorúan fellép a behajtási költségátalány szabálytalan alkalmazása ellen.

Az energetikai, illetve a közműszektor ellenőrzése mellett kiemelt figyelmet fordít a fogyasztóvédelemre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – mondta Dorkota Lajos, a hivatal elnöke az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt kedden Budapesten.

Ismertette: évente mintegy tízezren fordulnak a hivatalhoz különböző fogyasztóvédelmi ügyekben.

A folyamatban lévő ügyek számát 2017 végére 320-ra csökkentették a korábbi háromezerről.

A MEKH éves bevétele mintegy 8 milliárd forint, ami felügyeleti és igazgatási szervezési díjból, valamint bírságokból tevődik össze. A törvény által meghatározott összegen túl

a többletként befolyó bevételeket is befizetik a központi költségvetésbe

– közölte Dorkota Lajos.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága a hivatal 2016. és 2017. évi beszámolóját 10 igen és 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Dorkota Lajos kérdésre rámutatott, hogy Magyarországon magas az importból származó áram aránya, a két új paksi blokk üzembe állásával sem lesz 100 százalékban elég az itthon termelt áram. Számolnak ugyanakkor azzal, hogy

a megújuló energiák erőteljesebb belépése a rendszerbe csökkenti majd az importfüggőséget.

Ugyanakkor a megújuló energiák támogatási rendszere (METÁR) tényleges működéséhez még hiányoznak uniós és hazai szabályozások.

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban szó esett arról is, hogy 2016. december 31-ig napelemes erőművek telepítésére 2438 kérelem érkezett a hivatalhoz, ezekből mintegy 800 gond nélkül megkapta az engedélyt, 1600 esetben egyeztetésre, hiánypótlásra volt szükség. Folyamatos a beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges idő általában egy-két év.

A napelemes erőművek termelése, az összesen 2100 megawatt jelentősen növelné a megújuló energia arányát Magyarországon – mondta a MEKH elnöke.

Dorkota Lajos kitért fogyasztóvédelmi tevékenységükre is: a behajtási költségátalány szabálytalan alkalmazása miatt 100 millió forintra bírságolták a Tigázt. Emellett kötelezték a gázszolgáltatót 1,1 milliárd forint visszafizetésére az ügyfeleknek, valamint a további kiszabott összegek törlésére. A MEKH az ügyben indult pert első és másodfokon megnyerte, a Tigáz a Kúriához fordult – ismertette a hivatal elnöke. Hozzátette, hasonlóan jártak el az Elmű esetében is, ebben az ügyben szintén pert nyert első és másodfokon is a MEKH.

Borítókép: Egy postai dolgozó egy gázfogyasztást mérő óra állását rögzíti a leolvasó készülékkel.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt