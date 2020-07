Magyarország megvédte a rezsicsökkentés eredményeit

Európai Bíróság ítélete szerint hazánk megfelel az uniós energiapiaci szabályozási követelményeknek és tagállami hatáskörben dönthet ebben a kérdésben, tehát a rezsicsökkentés nem ütközik az uniós jogba.

Nem sértett uniós jogot Magyarország azzal, hogy kizárja az energiahálózatokra kivetett különadó és a pénzügyi tranzakciós díjakhoz kapcsolódó költségek rendszerhasználati díjakban történő elismerését, ez áll a Európai Bíróság hazánkkal szemben indított uniós kötelezettségszegési eljárás kapcsán hozott ítéletében – közölte hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

A bíróság ezzel megerősítette, hogy hazánk megfelel az uniós energiapiaci szabályozási követelményeknek és tagállami hatáskörben dönthet ebben a kérdésben, tehát a rezsicsökkentés nem ütközik az uniós jogba. Magyarország megnyerte az Európai Bizottsággal folytatott vitát és megvédte a rezsicsökkentés eredményeit – hangsúlyozta a minisztérium közleménye.

Az Európai Bíróságnak az Európai Bizottság Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárása tárgyában 2020. július 16-án hozott ítélete szerint a vonatkozó, rendeleti szintű uniós szabályozás nem írja elő, hogy az energiahálózatokra kivetett különadóhoz és a pénzügyi tranzakciós díjhoz kapcsolódó költségeket szükségszerűen figyelembe kell venni a hálózatokhoz való hozzáférés díjainak megállapítása során.

Az ítélet emellett azt is kimondja, Magyarországnak biztosítania kell azt, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a rendszerhasználati díjakat megállapító döntéseivel kapcsolatban hatékony jogorvoslati lehetőség álljon rendelkezésre. Magyarország, figyelemmel az Európai Bíróság ítéletére, kész a megfelelő jogorvoslati mechanizmus biztosítása érdekében a szükséges jogszabály-módosítások elvégzésére.

A kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy megvédje a rezsicsökkentés eredményeit, amely az idén januárban meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akciótervének is fontos eleme, hiszen ez is segít abban, hogy a lakosság olcsó, innovatív energiát használhasson – írták.