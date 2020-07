Már laboratóriumi levélanalízis is segíti a magyar gazdák munkáját

Laboratóriumi levélanalízis-vizsgálattal bővült a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) a gazdák által igénybe vehető szolgáltatások köre.

Közleményük szerint az új vizsgálattal az adott növény aktuális állapotáról kaphatnak képet a gazdálkodók, továbbá a vizsgálat a növekedésben lévő növényeknél a tápanyag-hiánytünetek orvoslására, a tápanyagfelvétel kiszámítására, a potenciális terméshozam becslésére, valamint egy adott kezelés hatékonyságának értékelésére is alkalmas.

A vizsgálat azon gazdálkodók számára ajánlott, akiknek a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázat kedvezményezettjeiként kötelező évente levélanalízist, ötévente pedig talajvizsgálatot végeztetniük, és emellett a talajvizsgálati és a levélanalízis-eredményekre alapozva évente tápanyaggazdálkodási-tervet is készíttetniük kell.

A támogatásban érintetteken kívül azoknak is érdemes megfontolniuk a vizsgálat elvégzését, akik az inputanyagok csökkentésével és célzott tápanyag-utánpótlással rövid és hosszú távon is csökkenteni kívánják költségeiket. A megfelelő időben vett levélminta a gyors döntések megalapozásához is segítséget nyújthat.

A NAK szakértői által kidolgozott, a mintavételi módokat és időpontokat tartalmazó útmutató alapján az érintett gazdálkodók vehetnek növény- vagy levélmintákat, amelyeket az e célra szolgáló borítékokban leadhatnak a falugazdászoknál, akik a továbbiakban gondoskodnak a minták laboratóriumba való eljuttatásáról.

A mintavételi folyamatról, az igénybevételi lehetőségekről bővebben a https://www.nak.hu/labor oldalon lehet tájékozódni.

Borítókép: illusztráció