Megduplázódott a NAV-hoz beérkező számlák száma

Tavaly decemberben hétköznaponként átlagosan egymillió online számla érkezett az adóhivatalhoz, az elmúlt héten ez a szám a duplájára nőtt, csütörtökön 2,3 milliós napi rekord született, vasárnap pedig beérkezett a 200 milliomodik online számla a hivatalhoz – tájékoztatta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI-t.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Izer Norbert emlékeztetett, hogy január 4-től már minden számlát, a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ez az oka a robbanásszerű növekedésnek. Tavaly július 1-ig, amíg csak a nagy értékű (100 ezer forintnál több áfát tartalmazó) számlákat kellett beküldeni, addig havonta átlagosan 2,1 millió online számla érkezett az adóhivatalhoz.

Piaci elemzők számításai szerint az online számlázás legalább 200-250 milliárd forint éves pluszbevételt termel a költségvetésnek, de a vállalkozásoknak is jó, mert hozzájárulhat ahhoz, hogy

2021 a legnagyobb adminisztrációcsökkentés éveként vonulhat be az adózás történetébe

– jelentette ki Izer Norbert.

Mintegy félmillió vállalkozásnak hoz könnyebbséget, hogy

az online számlák révén az egyik legbonyolultabb bevallás, az áfabevallás tervezetét már 2021 nyarától kiajánlja az adóhivatal

– tette hozzá.

Az államtitkár szerint az új rendszer a vállalkozásokra közvetlenül is hatással van. Hozzájárulhat az értékesítési folyamatok digitalizáltságának terjedéséhez, ami hatékonysági tartalékokat is a felszínre hozhat. A cégek digitális fejlődésének egyik fontos állomása lehet az elektronikus számlázásra történő átállás is, amellyel a korábban papíron számlázók bizonylatonként akár hétszáz forintot is megtakaríthatnak.

Kitért arra is, hogy az online számlarendszer év eleji kiterjesztésével újabb adminisztrációs terhektől szabadultak meg a vállalkozások. Már nem kell bejelenteni a számlázóprogram használatát és annak végét, mert az adatszolgáltatásban benne van a számlázóprogram azonosítója is. Azoknak a számláknak a bejelentési kötelezettsége is megszűnik, amelyeket a pénztárgépes nyugta helyett adott a boltos, mert ezeket a számlákat is elérte az általános adatszolgáltatási kötelezettség – részletezte Izer Norbert.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy mivel a januári, minden egyes számlára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a koronavírus-járvány nehezítette, a vállalkozások zökkenőmentes átállását – 2021. január 4-től március 31-ig tartó – szankciómentes időszak segíti. A NAV március végéig nem szab ki mulasztási bírságot, ha a vállalkozó nem, vagy nem megfelelően szolgáltat adatot azokról a számláiról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerültek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe.