Mentőövet kapnak az élelmiszeripari cégek

A nyolcmilliárd forintos keretből több ezer feldolgozó részesülhet.

Hétfőtől nyújthatják be támogatási kérelmüket a hazai élelmiszer-feldolgozók, a kormány egyszeri támogatásából tevékenységük megerősítése mellett dolgozóik további foglalkoztatását biztosíthatják a cégek – mondta el a Magyar Nemzetnek Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára.

A június 29-től igényelhető támogatás a koronavírus-járvány hatásait hivatott enyhíteni az ágazatban. A nyolcmilliárd forintos keretből több ezer feldolgozó részesülhet.

Az államtitkár szerint a járvány is rámutatott: stratégiai jelentősége van annak, hogy egy ország képes-e biztosítani az önálló élelmiszer-ellátást. Ezért is döntött úgy a kormány, hogy kiemelten támogatja az ágazatot. Az élelmiszeriparba a jelenleg is tartó fejlesztési ciklusban mintegy 360 milliárd forint áramlott.

A járványügyi helyzet is visszaigazolta törekvéseinket, a vállalkozások pedig bizonyították, hogy a válság idején is kiváló minőségű árukat tudnak gyártani – hívta fel a figyelmet Zsigó Róbert.

Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárral készült teljes interjú a Magyar Nemzet hétfői száma közli.