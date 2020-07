Nagyon kevés alma és körte teremhet idén

Várhatóan 40-50 százalékkal kevesebb alma terem idén az átlaghoz képest a tavaszi fagyok és az aszály miatt; a körtét még ennél is jobban is megviselte az időjárás, abból egy átlag évhez képest akár 50-60 százalékkal is kevesebbet szüretelhetnek a gazdák – derül ki a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) termésprognózisából.

A szervezetek csütörtöki közleménye szerint a kedvezőtlen időjárás miatt idén 300-350 ezer tonna lehet az almatermés, amely egy átlagos, évi 600 ezer tonnát kitevő termés 50-60 százalékának felel meg. Körtéből idén 13-16 ezer tonnára számítanak a szakemberek, ezen gyümölcsből egy átlagos évben 32 ezer tonnát szüretelnek. A gyenge termést azzal magyarázták, hogy tavasszal nagyon sok, térségenként 15-18 fagyos éjszaka volt, március 22-étől május közepéig több hullámban jelentős fagykárok érték a gyümölcsültetvényeket, illetve az aszály is komoly károkat okozott. Ismertették, hogy az alma esetében az egyes termőtájak, illetve termesztőkörzetek között nincsenek markáns különbségek, mindenhol az átlagosnál jóval alacsonyabb a termés. A Gala- és a Golden-féléknél viszonylag jó a termés, míg kifejezetten gyenge a Jonagold, Jonathan és Idared fajtáknál. A Red Delicious, a Pinova, a Braeburn, a Fuji fajták termése erősen eltérő, általában gyenge. A körténél a dunántúli termőtájakon általában nagyon gyenge a termés, az ország északi, észak-keleti részein valamivel jobb a helyzet, de a termés itt is jelentősen alulmúlja még a tavalyi, gyenge szintet is. A Vilmos körte várható mennyisége a helyzethez képest elfogadható, a többi fajta általában nagyon gyengén teljesít – tették hozzá. Az agrárgazdasági kamara az MTI érdeklődésére közölte azt is, hogy Magyarországon 24 ezer hektáron termesztenek almát, a legjelentősebb termesztőkörzet 17 ezer hektárral Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. A körte belföldi termőterülete 2100 hektár, a legjelentősebb termesztőkörzet 3500 hektárral Borsod-Abaúj-Zemplén megye és 1100 hektárral Heves megye.