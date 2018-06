Panaszkodnak a tokaj-hegyaljai gazdák: alacsonyak a felvásárlási árak

A kiemelkedő minőségű termés ellenére rendkívül alacsonyak Tokaj környékén a felvásárlási árak. A termelési költségek viszont évről évre csak emelkednek.

A gazdák attól félnek, hogy idén is veszteséges évet zárnak. A tv2 Tények című hírmagazinja megszólaltatott egy gazdát, aki már 25 éve foglalkozik szőlészettel. Mint mondta, tavaly az időjárásnak köszönhetően rendkívül jó minőségű volt a termés Tokaj-hegyalján.

Ehhez képest viszont rendkívül alacsony volt a szőlő felvásárlási ára. A kisebb felvásárlók például 70-80 forintot adtak egy kiló szőlőért. Ilyen alacsony árak pedig közel sem fedezik a termelési költségeket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A gazda szerint a 70-80 forintos szőlőár mellett egyre drágább a munkaerő, s egyre emelkedik az üzemanyag és a növényvédőszer ára is.

Mint megjegyezte, az időjárás miatt idén is kiemelkedő minőségű termésre számítanak, ezért remélik, hogy a szőlő felvásárlási ára is jelentősen emelkedni fog, különben az idei szezont is veszteségesen zárják.