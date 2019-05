PM-államtitkár: a kormány tovább folytatja a gazdaság fehérítését

Gion Gábor elmondta: tavaly a gazdaságfehérítő intézkedések hatására 350 milliárd forint többlet-adóbevétele lett a központi büdzsének.

Az eddigi gazdaságfehérítő kormányzati intézkedések eredményesek voltak, a pénzügyi tárca tovább folytatja a gazdaság fehérítését, a jövőben újabb automatákat, például a parkolókban és az autómosókban üzemelőket kötik majd be a NAV rendszerébe – mondta Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügyekért felelős államtitkára a Portfolio.hu szakmai konferenciáján, kedden Budapesten.

Az online pénztárgépek használata is jelentős lépés volt a fehérítési folyamatban, a kormány 2012-ben döntött arról, hogy a pénztárgépeket be kell kötni az adóhivatalhoz, ami 2014. szeptember 1-jétől vált kötelezővé – emlékeztetett az államtitkár. 2017. január 1-jétől kellett alkalmazni újabb szektoroknak az online kasszát, így például a taxisoknak, illetve a gépjármű-javító telephelyeken, mosodákban, diszkókban, fitnesztermekben.

Az online pénztárgép rendszert jelenleg mintegy 200 ezer pénztárgép alkotja országszerte.

Az államtitkár jelezte: az úgynevezett utaztatásos áfa-csalások kiszűrésére létrehozott Elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) példaértékű, az elmúlt években az EU majdnem minden tagállama tanulmányozta, és a magyar ekáer alapján kidolgozott lengyel SENT rendszert már 2017. május 1-jén elkezdték működtetni.

A tervek szerint a jövőben az étel- és italautomaták után minden kezelőszemélyzet nélküli automatát be kell majd kötni az adóhivatalhoz, többek között a parkolóautomatákat vagy az autómosóknál működő készülékeket is. Június 30-ig a kiterjesztés folyamatának első lépcsőjeként minden automatát be kell jelenteni, regisztrálni az adóhatóságnál.

Magyarországon mintegy 25 ezer automata üzemel, az adóhatósághoz összesen 22 350-ről érkezik érdemi bevételi adat – tette hozzá.

Gion Gábor jelezte: európai összehasonlításban is nagyon magas Magyarországon a készpénz használata, ráadásul folyamatosan nő a lakosságnál lévő készpénz nagysága, becslések szerint megközelíti a 6000 milliárd forintot, ezt a kormány és a jegybank jelentősen le kívánja csökkenteni a jövőben. A lakosságnál lévő készpénzből a valóban forgó állomány azonban mindössze 1500 milliárd forintra rúg, vagyis a kint lévő készpénz háromnegyede valahol „pihen”, nem segíti a gazdaság működését – mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta tovább kell javítani a lakosság pénzügyi tudatosságát, ez is hozzájárulna a készpénzhasználat visszaszorításához. A tárca azt szeretné elérni, hogy a pénzügyi ismeretek terjesztése, a pénzügyi tudatosságra nevelés az iskolai tananyag szerves része lenne, ráadásul ki kellene bővíteni az oktatást a vállalkozási ismeretek elterjesztésével – mondta Gion Gábor.

Borítókép: Illyés Katalin, egy debreceni üzlet alkalmazottja egy online pénztárgéppel 2014. január 7-én