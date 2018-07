Rengeteg málna és szeder termett a Pilisben

Rekordmennyiségű erdei gyümölcs termett az idei évben a Pilisi Parkerdő magasabban fekvő területein. A Pilisbe indulóknak érdemes figyelniük a gyümölcsök érésére, és a túrára kosarat, vagy dobozt vinni, amelybe napi két kilónyi bogyót szüretelhetnek.

A természetjárók június-július fordulóján rég nem látott tömegű málnával találkozhattak a Dobogókő környéki erdőkben, a parkerdő munkatársai szerint augusztusra rekordnak számító szedertermés is várható – számol be róla a Pilisi Parkerdő Zrt.

Nemcsak az időjárás kedvezett a bogyós gyümölcsöknek a főváros környéki kirándulóhelyeken, hanem a Pilisi Parkerdőt érintő 2014-es jégkárral is összefüggésbe hozható az idei kiváló termés.

A négy évvel ezelőtti katasztrófában megsérült fák lombkoronájának záródása ugyanis annyira lecsökkent, hogy az alattuk élő lágyszárú- és cserjefajok még több fényhez, nedvességhez és tápanyaghoz jutottak, amely többek között a nagy mennyiségű málna- és szedertermést is biztosítja.

Mindkét vadon termő gyümölcs őshonos a Pilisi Parkerdő területén, és pont az a magasabban fekvő régió biztosítja számukra a legjobb életfeltételeket, amelyet a jégkár a legerősebben érintett. Az elmúlt években ezért ezek a növények gyorsan elszaporodtak, és a nyár eleji csapadékos, de meleg időjárásnak köszönhetően rekordnagyságú termést hoztak.

Az erdei gyümölcsök a Pilisi Parkerdő területén a legalapvetőbb szabályok betartásával szabadon szedhetők.

Gyümölcsökre, gyógynövényekre, vagy a gombákra egyaránt vonatkozik, hogy csak személyes fogyasztásra gyűjthetők, naponta és fejenként legfeljebb két kilogramm mennyiségben. Aki ennél többet szeretne felhasználni, vagy értékesíteni szeretné az erdőben szedett gyümölcsöket, annak a Pilisi Parkerdő helyi erdészetének írásos engedélyére van szüksége.

A júliusban érő málna és az augusztusban szedhető szeder is sokféleképpen hasznosítható. Azon túl, hogy a túra során üdítő csemegének számítanak, ízletes lekvár vagy szörp készíthető belőlük, de hosszabb távon akár fagyasztva is tartósíthatók.

A gyümölcsérés időszakában a Pilisi Parkerdő erdei iskoláinak programjában is szerepel a lekvárfőzés, így például a visegrádi Mogyoró-hegyen található Madas László Erdészeti Erdei Iskolában táborozó csoportok is készítenek lekvárokat, amelyeket az őszi és a téli időszakban érkező látogatók is fogyaszthatnak.