Sok vállalati biztosítást cserélnek az év végével

Több tízezer vállalkozásnál ezekben a hetekben jött el az ideje, hogy az évforduló előtt felülvizsgálják biztosításaikat, és adott esetben biztosítóváltás mellett döntsenek – hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

A szervezet közleményében felidézte: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első félév végére 185 ezer vállalati vagyonbiztosítást kezeltek a hazai biztosítók, négy százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A biztosítások közül 131 ezret kötöttek kis- és középvállalkozások (kkv-k).

Hagyományosan a vállalati vagyonbiztosítások közül sokat még mindig naptári évfordulóval kötöttek, ezeket legkésőbb az évfordulót megelőző 30. napon, tehát december 1-jéig lehet felmondani.

A vállalati biztosítások száma az elmúlt években a gazdaság bővülését követve folyamatosan nőtt, az egy szerződésre eső díjak azonban három év alatt jelentősen, több mint 30 százalékkal estek. Ennek okaként a digitalizáció miatt az adminisztratív költségek csökkenését említi a FBAMSZ közleménye, valamint azt, hogy egyre több biztosító kínál folyamatosan szélesedő szolgáltatásokat, ami jelentősen felerősítette a piaci versenyt.

A vállalati biztosításokat mindig célszerű az egyedi kockázatokat mérlegelve megkötni, ugyanakkor egyes biztosítók standardizált, kedvezményes árazású csomagbiztosításokat is kidolgoztak kkv-k számára, ilyen érintett vállalkozások például a borászatok, pékségek, trafikok, fodrászatok és kozmetikák. A vállalati vagyon- és felelősségbiztosítások felülvizsgálata évfordulótól függetlenül is indokolt lehet, ha a koronavírus miatt az adott vállalkozás akár átmeneti időre szünetelteti működését. A járvány miatt megváltoztatott tevékenységet is jelenteni kell a biztosítónak, mert ha a megváltozott tevékenységgel hozható kapcsolatba a káreset, annak térítését a biztosító megtagadhatja – figyelmeztet a szövetség.