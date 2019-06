Szakértő: rövid távra is megéri új magyar állampapírt vásárolni

Minden évben egy tíznapos időszakban költségmentes lesz a visszaváltás.

A Századvég közgazdásza szerint a visszaváltási lehetőség miatt az öt évnél rövidebb időre tervezőknek megéri új magyar államkötvényt vásárolni.

Regős Gábor az M1 aktuális csatornán szombaton hangsúlyozta, hogy a magyar állampapír plusz bár öt éves futamidejű, öt év előtt is vissza lehet váltani egy nagyon kedvező, alacsony, körülbelül 0,25 század százalékos költséggel, illetve minden évben egy tíznapos időszakban költségmentes lesz a visszaváltás.

A közgazdász szerint a visszaváltással megérheti olyanoknak is váltani, akik úgy gondolják most, hogy csak egy évre fektetnék be pénzüket. Még a visszaváltás költségével is az átlagosnál kicsivel magasabb kamatot tudnak elérni, ha pedig bent tartják egy év után még egy évre, a mai tudásunk szerint még magasabb kamatot eredményez – mondta.

Arról, hogy a SZÉP kártyákon fennmaradó összeg már nem törlődik el automatikusan, Regős Gábor úgy vélekedett, hogy a változás elnyújtottabb fogyasztást eredményez a turizmusban.