Szigetnyi nyugalmat vesznek maguknak a gazdagok

Saját bejáratú szigetet csak a kivételezettek engedhetnek meg maguknak, ők viszont bőséges kínálatból választhatnak. Sokan üzleti céllal vásárolnak.

Farhad Vladi története mesébe illő. A hetvenes évek elején egy kávéházban a barátjára várva akadt a kezébe egy újság, benne egy cikkel, amelynek főszereplője éppen azzal büszkélkedett, hogy 5000 márkáért vásárolt egy szigetet az akkor még alig ismert Seychelle-szigeteken. Vladi fellelkesedett, s elhatározta, ha ilyen olcsó, akkor neki is kell egy sziget, lehetőleg ugyanott, nem messze a kelet-afrikai partoktól. Ötezer márkát pedig csak összedob neki a rokonság. Tévedett. A szülei nem kalandorsorsot szántak frissen érettségizett gyermeküknek, aki végül gyakornoki állást vállalt egy bankban, de tervéről nem mondott le. Pár évvel később elküldött száz márkát egy Seychelle-szigeteken megjelenő lapnak azzal, hogy eladó szigeteket keres. Nagy pénz volt ez arrafelé, és a többször megjelenő kolumnás hirdetések hamar célba értek – írja a Világgazdaság.

Hamarosan meg is érkezett az első ajánlat egy 300 ezer márkás szigetért. Vladi készített egy szép színes képekkel teletűzdelt prospektust, és azzal házalt a hamburgi célközönség körében. Végül három üzletembert összehozott, ők megvették a szigetet, Vladi pedig beseperte háromszázalékos jutalékát. Az a 9000 márka jó szolgálatot tett, elindította karrierje útján a világ legismertebb szigetbrókerét.

A most 74 éves Vladi vállalkozása több mint 2600 szigetet adott már el, s nincs olyan szeglete a földnek, ahonnan ne lenne megfontolandó ajánlata az érdeklődők számára.

A vevőkörben egy a közös: sok vagy inkább rengeteg pénzük van, és kevés kivétellel ugyanazt keresik: a háborítatlan nyugalmat.

Árrobbanás Kanadában

A legjutányosabb áron a kanadai Új-Skócia tartományban lévő Christopher-tavi szigeteket árulják, közülük a legkisebbhez, egy közel egyhektáros erdő borította kiszögelléshez átszámítva 2,5 millió forintért lehet hozzájutni.

Az ár alku kérdése, épp az eladó szigetek unikális jellege miatt az irányár sem igazítja el az érdeklődőt: kínálnak kopár adriai szigetet pár százezer euróért, s ugyanilyent a görög partoknál milliós összegért. Minden attól függ, ki milyen fantáziát lát meg benne.

Bear Grylls, napjaink túlélőműsorainak legnagyobb sztárja például nem sajnált kiadni 35 millió forintnyi összeget egy Wales partjainál fekvő St. Tudwal West Island nevű 12 hektáros, aljnövényzettel is ritkásan fedett szikláért. Oda rajta kívül tényleg csak a madár jár, viszont a meredek falakkal körülölelt sziget ideális edzőpályát kínál számára, s fáradalmait a kicsiny szárazföld egyetlen épületében, egy világítótoronyban ki tudja pihenni.

Mennyi is az annyi?

Rengeteg hirdetésnél szemérmesen elhallgatják még az irányárat is, inkább kitudakolják, hogy mennyit is szánna rá a potenciális vevő. Vladi praxisában sokszor egy váláskor derül ki, hogy a férj vagy a feleség ragaszkodik jobban álmaik egykori szigetéhez.

Johnny Deppet anyagilag is erősen megviselte, amikor Vanessa Paradis énekesnővel, gyermekei anyjával szétváltak útjaik, de az épp a bahamai 18 hektáros saját álomszigeten elvett új hitves, Amber Heard színésznő sem bírta sokáig a Karib-tenger viharos természetű kalózkapitányát megformáló sztár mellett. Depp ragaszkodása a vagyonleltárjában 3,6 millió dolláros könyv szerinti értéken nyilvántartott Little Hall Pond Cayhez érthető, ha csak azt vesszük, hogy a háromszor akkora testvérszigetet most 75 millió dollárért hirdeti a Vladi Private Islands.

Bahamai élmények

David Copperfield nemcsak illúziót, hanem valóságos édenkertet is árul a Bahamákon lévő hathektáros Musha Cay nevű szigetén. A bűvész 2006-ban 50 millió dollárért vásárolta meg Musha Cayt és a szomszédos tíz kisebb szigetet. Ezután 30 millió dollárért öt luxusbungalót épített, és minden földi jóval, szórakozási-kikapcsolódási lehetőséggel várja a szigetre tévedőket. Nem lehetnek sokan, egyszerre egy 12 fős társaság pihenhet itt éjszakánként 12 millió forintért, de hozhatnak még 12 embert, viszont az már extra költséget jelent. A legnagyobb amerikai sztárok visszatérő vendégek errefelé. Az ilyen hasznosítás nem ritka, a Virgin vállalatbirodalom feje, Sir Richard Branson személyzettel együtt adja bérbe a Brit Virgin-szigetekhez tartozó Necker-szigetet, és Leonardo di Caprio belize-i ökoszigete is fogadja majd a vendégeket – ha őszre végre befejezik a luxusbungalók építését.