Új kényelmi szolgáltatást vezet be a Posta

Nem kell majd a papírokkal vesződni a fontos küldemények feladásánál.

Pontosabb, gyorsabb értesítést tesz lehetővé a digitális postai rendszer a papíralapúnál, ezért hamarosan két regisztrált postai küldemény, a tértivevény és az ajánlott levél is bekerül az elektronikusan támogatott szolgáltatások körébe. A részetekről Forrai Péter, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese beszélt a Magyar Nemzetnek.

Papír helyett elektronikus kézbesítési visszaigazolás érkezik januártól a tértivevényes levél kézbesítéséről, emellett már elektronikusan is feladható a tértivevényes és az ajánlott levél – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyettese.

Forrai Péter a fejlesztés előzményeiről szólva felidézte, hogy a társaság a levélkézbesítés digitalizációját három évvel ezelőtt kezdte, ennek eredménye, hogy az összes, mintegy nyolcezer kézbesítő kolléga PDA-eszközt kapott és nagyjából háromezer hordozható nyomtatót is kiosztottak. A postákra összesen négyezer digitális aláírópadot telepítettek. A PDA-kkal be lehet olvasni az e-személyik adatait, biztonságosan tárolhatók rajta a társasházak kapukódjai vagy éppen az online rögzített meghatalmazások, így a meghatalmazottnak nem kell papírral bajlódnia az átvételkor. A készülékeknek segélyhívó funkciója is van, mellyel a kézbesítők tudnak jelezni szükség esetén.

A digitális fejlesztések következő lépcsőfoka idén júliusban következett, azóta kötelező a közigazgatásban a hivatalos iratokat elektronikus információkkal együtt feladni.

A papírhasználat mellőzésén túl ennek az is előnye, hogy a posta sokkal gyorsabban, hatékonyabban dolgozhatja fel az elektronikus adatokkal érkezett küldeményeket.

A hivatalos iratok postaköltségeit gyakorlatilag száz százalékban átutalással rendezik az ügyfelek.

– A digitális rendszer pontosabb, gyorsabb értesítést tesz lehetővé a papíralapúnál, az ilyen típusú modernizáció ma már általános a nemzeti postáknál. A Magyar Posta annyival lépett előbbre, hogy nemcsak az ajánlott és a tértivevényes, hanem a közönséges küldemények egy részét is PDA-val kézbesítjük – hangsúlyozta Forrai Péter.

A jövő év eleji változással tehát két regisztrált postai küldemény, a tértivevény és az ajánlott levél is bekerül az elektronikusan támogatott szolgáltatások körébe. Az ajánlott levél feladásnál a posta azt igazolja, hogy átvette a küldeményt, míg a tértivevénynél a kézbesítést követően vissza is jelez a feladónak, ha azt kézhez kapta a címzett. A feladáshoz, illetve a visszaigazoláshoz használt papírszelvények lesznek kiválthatók a digitális adatrögzítéssel. Ily módon a kézbesítő PDA eszközén tanúsítható az átvétel ténye, a feladó pedig e-mailen vagy a posta webes alkalmazásában, az ePostakönyvben kapja meg a visszaigazolást a tértivevényes leveleknél.

– Nem lesz kötelező, aki szeretné, továbbra is választhatja a papíralapú eljárást. Igaz, hatvan forintos felár ellenében, mégpedig azért, mert a postának többletterhet jelent, ha nem digitálisan jelenik meg a rendszerben a küldemény, ekkor ugyanis a munkatársaknak feladáskor rögzíteniük kell az adatokat – mondta a társaság vezérigazgató-helyettese. Hozzátette, hogy a tértivevényes küldeményeknél a feladó kérheti a papír alapú visszaigazolást is, ebben az esetben azt a posta az elektronikus kézbesítési adatok alapján állítja ki.

– Évente 12 millió tértivevényes küldeményt kezel a posta, ezek harminc százalékát készpénzzel egyenlítik ki, ami a mi olvasatunkban azt jelenti, hogy ez a kisvállalkozások, magánszemélyek köre. A fennmaradó hetven százaléknak pedig négyötöde már most is elektronikus úton adja fel a küldeményt. Ajánlott levélből 26 milliót adnak fel az ügyfelek, az esetek több mint felében fizetnek készpénzzel.

Nem számítunk arra, hogy mindkét kategóriában száz százalékra emelkedne a digitális feladások aránya, de a kedvezőbb feltételek várhatóan több céget és magánszemélyt is az átállásra sarkallhatnak. A tapasztalatok alapján további fejlesztések is várhatók a szolgáltatásban, felmerült például mobilapplikáció fejlesztése

– részletezte Forrai Péter, majd az újítás egy további előnyéről is szólt.

Elmondta, hogy a küldemények feldolgozásában jelenleg nagy erőforrásokat foglal le az a levelek átirányítása másik címre. Ez annyit jelent, hogy ha valakinek megváltozik a tartózkodási helye, kérheti a postát, hogy az eredeti helyett az új címre vigye a küldeményeket. Ezt most jelentős részben manuálisan keresik ki a munkatársak, míg a digitális címzésnél automatikusan a jó címre mennek a levelek. Fontos szempont az is, hogy a központi feldolgozásnál, ahol eldől, hogy a küldeménynek merre kell mennie, kézzel írott címzést kell-e elolvasnia egy munkatársnak vagy pedig gépi címzést egy gépnek. Nem kétséges, hogy az utóbbi jóval gyorsabb és a hiba is szinte kizárható.

Az elektronikus adatrögzítéssel (ePostakönyv alkalmazás) nem lehet tévedni, a felület ismeri az utcaneveket, az irányítószámokat, az esetleges pontatlanságokat jelzi. Lehetőség van a címzett elmentésére is arra az esetre, ha a feladó rendszeresen címez oda küldeményt. A levél azonosítójának ismeretében feladó és a címzett is nyomon követheti a küldeményt a posta honlapján, látható a feladás és az átvétel időpontja is.

A szolgáltatás bevezetése kapcsán a Magyar Posta egyeztetett a nagyvállalati és közigazgatási partnereivel, őket tehát nem érték meglepetésként az eddigi újítások és a januári változás sem. A lakosság egy része valószínűleg a tájékoztatás ellenére is a postán fog az újítással először szembesülni – tette hozzá Forrai Péter –, de aki ragaszkodik a megszokotthoz, annak továbbra is lehetősége lesz a papíralapú megoldások használatára.

Borítókép: Egy e-személyivel (mintadarab igazolvány) rendelkező küldeményátvevő azonosítása a Magyar Posta Hivatalos küldeménykövető projektjét bemutató sajtótájékoztatón az Posta Országos Logisztikai Központjában 2019. szeptember 27-én