kiemelt figyelem / 12 perce Vadkárfelmérési útmutatót készítenek A vadkár témakörét a módosított vadászati törvény új alapokra helyezte.

Gyász Fájdalommal tudatom, hogy édesanyám DR. GYURKÓ GYÖRGYNÉ szül. Fekete Zsuzsanna életének 81. évében megpihent. A gyászmise 2019. január 12-én 12 órakor kezdődik a vörösberényi Szent Ignác Római Katolikus templomban, majd ezt követően kísérjük utolsó útjára a Vörösberényi temetőben. Emléke szívemben él. Fia "Küzdelmes szenvedés volt életed, Korán itt hagytál bennünket, A te szíved nem fáj, de a mienk vérzik, Mert a fájdalmat csak az élők érzik." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KAPCSOS ATTILA 52 éves korában hosszú betegség után csendesen megpihent. Temetése január 11-én 10 órakor lesz a somlójenői temetőben. A gyászoló család "Elmenni nehéz volt, itt hagyni titeket, De azért ne fájjon értem a szívetek. Most már nem fáj semmi, az álom szép. Majd a felhőkön át találkozunk még." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZŰCS PÁL életének 88. évében hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni temetése január 12-én, szombaton 11 órakor lesz az ajkai új temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KERTÉSZ ZOLTÁN 81 éves korában elhunyt. Búcsúztatása január 11-én 14.15-kor a Zirci Bazilikában tartott gyászmisén lesz. Gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ifj. KÖVI SÁNDOR 57 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. január 11-én, pénteken 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család "Küzdöttem értetek szívvel és erővel, De mint büszke fák végül ledőltem. Most szívből kérem Tőletek, Szeressétek egymást, mert Én már nem leszek!" Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENÁK SZILVESZTERNÉ szül. Szabó Margit 88. életévében csendesen megpihent. Temetése 2019. január 12-én, szombaton 14 órakor lesz a balatonfüredi katolikus temetőben. Gyászoló család Fájó szívvel emlékezünk SZÉP TIBOR halálának 2. évfordulóján. Szerető felesége és családja "Valahol a felhők felett van egy másik világ, Ahol minden szép és nem szenved senki már." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy IFJ. TAMÁS JÁNOS 53 éves korában elhunyt. Temetése 2019. január 12-én 11 órakor lesz a fehérvárcsurgói református temetőben. Gyászoló család "Istenünk kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt, Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSABY SÁNDOR életének 85. évében csendesen megpihent. Végső búcsút január 13-án, vasárnap 13 órakor veszünk tőle az Alsódörgicsei temetőben. Gyászoló család Megtört szívvel tudatjuk, hogy KOVÁCS ISTVÁN (Csukakirály) 73 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. január 11-én 13 órakor lesz a veszprémi Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy POSTA ISTVÁNNÉ Sz: Szücs Erzsébet 89 éves korában örökre megpihent. Utolsó útjára 2019. január 11-én 13.00 órakor kísérjük a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló szerettei "Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FUTÓ ÁPRÁD 54 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. január 9-én, szerdán 13 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a kékkúti temetőben. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÁRKÖZI ÁGOSTONNÉ szül. Kiss Irma életének 77. évében elhunyt. Temetése január 9-én 15 órakor lesz a kupi temetőben. A gyászoló család "Uram, adj néki nyugodalmat, s egy csendes párnát, fogadd be őt Uram, s vigyázd örök álmát!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy EGRI SÁNDORNÉ (Gizi néni) drága szíve életének 88. évében megszűnt dobogni. Temetése 2019. január 10-én 11 órakor lesz a vámosi úti temetőben. Érte szentmise január 10-én 7 órakor a Regina Mundi templomban lesz. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család "Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÉGH PÁL 84 éves korában hosszan tartó betegségében csendesen megpihent. Temetése 2019. január 10-én, csütörtökön 11 órakor lesz a tapolcai régi temetőben. Gyászoló család "Csendesen alszik, megpihent végleg angyalok bölcsője ringatja már nem jöhet vissza hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál..." Szabó Balázs Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÓTH GYULA a tejipar volt dolgozója 77 éves korában örökre itthagyott bennünket. Utolsó útjára 2019. január 12-én, szombaton 13 órakor kísérjük az alsóőrsi temetőben. Gyászoló család "Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS IMRE (volt szabadságpusztai lakos) 76 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. január 10-én, csütörtökön 15 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIKOS DEZSŐ volt MÁV dolgozó életének 87. évében elhunyt. Temetése január 12-én 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BARACSKA KÁROLY 70 éves korában csendesen megpihent. Végső búcsút január 11-én, pénteken a 14.30 órakor kezdődő gyászmise után 15 órakor veszünk tőle a nagyvázsonyi temetőben. Gyászoló család "Előttünk az arcod, szívünkben emléked. Amíg élünk, nem feledünk téged." Fájó szívvel emlékezünk ÁCS SÁNDORNÉ szül. Pintér Mária halálának 8. évfordulóján. Szerető családja