A bakonyi ízek vására széles kínálattal várja az érdeklődőket

A pünkösdi hétvége három napján pótolják be a tavaly elmaradt VII. Bakony Expót.

A szervezőknek tavaly a járvány miatt el kellett halasztaniuk a bakonyi ízek vásárát, azonban május 22–24. között bepótolják a programot.

A szokásostól némileg eltérő formában, de a megszokott széles termékkínálattal és minőséggel várja a látogatókat a vásár, mondta el Sövényházi Balázs ötletgazda. A program helyszíne a Veszprém Aréna előtti tér lesz, ahová védettségi igazolvány nélkül is be lehet lépni a látogatóknak, de a maszk viselése kötelező lesz. A térre két helyen lehet bejutni, ahol megmérik az érkezők testhőmérsékletét, és a kézfertőtlenítés is kötelező.

A Bakony Expón mintegy száz kiállító portékája között válogathatnak a látogatók. A kínálatban szerepelnek majd többek között tejtermékek, chilikészítmények és paprika, mézbor, húskészítmények, sütemények, lekvárok és szörpök, bor, sör és pálinka, gyümölcssajtok, zabpelyhek, kecsketejből készült termékek, kürtőskalács, míg a kézművesek részéről fa ékszerek, hímzett ruha, gyöngy ékszer, bőrműves termékek. Az újdonságok közé tartozik a kínálatban a gyógynövényből készült kozmetikumok megjelenése, újrahasznosított elemekből készült kézműves termék, valamint több év szünet után ismét kaphatók lesznek parajdi sókészítmények.

A Veszprém Aréna előtti téren tartandó programnak ezúttal a gomba lesz a kitüntetett alapanyaga, témája. A gomba így a gasztronómiai kínálatban is hangsúlyos szerepet kap, valamint a Bakonyvidéki Gombász Egyesület mindhárom nap ismeretterjesztő előadásokat tart a témában. Szombaton a termesztésről, vasárnap a toxikológiájáról, hétfőn a gombagyűjtésről. Sőt, a vásár nyitónapján délelőtt gombaszakértő vizsgálja be a látogatók által vitt gombákat, míg szombaton és hétfőn szarvasgomba-keresésre kiképzett kutyával is találkozhatnak a látogatók, részletezte Sövényházi Balázs. A gomba motívuma több kézműves terméken is megjelenik majd.

A kilátogatók a vásárlás és kikapcsolódás mellett a kormányablakbusznál hivatali ügyeiket is elintézhetik. A vásárra a 14 év aluliak ingyen léphetnek be, a legkisebbeket állatsimogató is várja. A Bakony Expó május 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap délelőtt 9-től este hét óráig, míg május 24-én, hétfőn 9–17 óráig tart nyitva.