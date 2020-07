A Balaton-átúszásra 50 százalékos kedvezményes vasúti jeggyel lehet utazni

Augusztus 1-jén, szombaton immár 38. alkalommal rendezik meg a Balaton-átúszást. Az eseményhez kapcsolódóan 50 százalékos alkalmi menettérti kedvezménnyel lehet utazni Révfülöp állomásra, illetve onnan vissza. A kedvezmény az Ötpróba sorozat része már 2018 óta, a felhasználás feltételei szerint a helyszínen bélyegeztetni kell a jegyeket. Egyes vonatokban étkezőkocsi is lesz, sőt a MÁV-START különleges ételekkel is várja az úszókat – áll a közleményében.

Az átúszásra érkezőknek a vasúttársaság javasolja az északi parton közlekedő, Déli pályaudvarról 7:05-kor (Kelenföldről 7:12-kor) induló Kék Hullám sebesvonatot, melyre a várhatóan nagyobb forgalom miatt, plusz kocsit is csatolnak. A vonat 9:42-re érkezik Révfülöpre. Ezen a vonaton Utasellátó étkezőkocsi is lesz, amiben különleges reggeli ajánlattal; rostban, szénhidrátban gazdag ételekkel várják az úszni vágyókat és kísérőiket, akik számára a megszokott ételek mellett Cerbona müzliszelet többféle ízben 120 forintért; müzlitál natúr joghurttal, aszalt gyümölcsökkel, mézzel és tejjel (laktózmentes változatban is) 750 forintért; Penne Arrabbiata durumtésztával 990 forintért és félliteres Gatorade sportital többféle ízben 390 forintért is elérhető lesz.

A Kőbánya-Kispestről 7:47-kor induló, Révfülöpre 10:48-kor érkező Tekergő gyorsvonat a RETRO hétvégén várható nagyszámú érdeklődő, valamint a késői érkezés miatt nem javasolt!

A MÁV-START felhívja a figyelmet, hogy a jegyeket érdemes elővételben megvásárolni, mivel a vonatokon a nagy utasforgalom miatt a helyjegyek elfogyhatnak, a vonatok betelhetnek. A légkondicionált és kényelmesebb kocsiban történő utazáshoz a jegyeket az InterCity-kocsikba kell megváltani, amelyek az idei nyári szezonban megemelt számban közlekednek a Balaton partján. Az alkalmi menettérti jegy érvényesítése, lepecsételtetése a rendezvény helyszínén történik. A Révfülöpről történő visszautazáshoz a menetjegy érvényesítése szükséges! A szervezők komppal szállítják vissza a résztvevőket Balatonboglárról.

Alkalmi menettérti menetjegy jegykiadó automatából, illetve elektronikus úton (e-ticket, otthon nyomtatott jegy, MÁV applikáció) nem vásárolható meg.

A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, másodosztályon vehető igénybe. Amennyiben első osztályú kocsiban utaznak, akkor a teljes árú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni. A kedvezményes árú menetjegy érvénytartama megegyezik az azonos távolságra érvényes teljes árú menetjegy érvénytartamával, azzal a korlátozással, hogy az utazás legkorábban a verseny első napját megelőző nap 0 órától kezdhető meg és a visszautazást legkésőbb a versenyt követő nap 24 óráig be kell fejezni. Feláras vonat igénybevétele esetén az adott vonatra érvényes felárat meg kell váltani. A kedvezményről minden információ megtalálható az esemény honlapján: otprobatokioba.hu