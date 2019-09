A Balatonfüred–csopaki borvidéket elkerülte a fagy és a jég

Tavaly sok szőlő termett, sok lett a bor is. Bár a késő nyári, őszi forróság nem tett jót a savaknak, összességében szép termést szüreteltek be a gazdák. Sok borászatnak kellett új piacok felkutatásába kezdeni, vagy többlet tárolókapacitást beszerezni. Kinek jobban, kinek kevésbé sikerült eladni a bort, de tavasszal a pincék többsége még jelentős átmenő készlettel rendelkezett.

Egy uniós piaci tanulmány szerint 2018-ban a fogyasztásnál 46 millió hektoliterrel több bort állítottak elő a világon, ezért a piac rövidtávú szabályozására az uniós közösségi agrárpolitika lehetővé tette a zöldszüretet és a krízislepárlást.

– Bár az Alföldön voltak a jelentősebb területek, ahol éltek a zöldszüret lehetőségével, azért a mi borvidékünkön is voltak néhányan, akik július 10-ig leszedték a fürtkezdeményeket, vagy néhány gyengébb tételnél éltek a krízislepárlás lehetőségével. Úgy érezzük, hogy az intézkedés segített valamennyit a piacon, körülbelül 10 százaléknyi felesleget sikerült így kivezetni – mondta el lapunknak Englert Dezső, a Balatonfüred–csopaki borvidék elnöke.

A tavalyi után idén is több termett egy átlagos évhez képest, a szőlő érését nem befolyásolták rendkívüli események. A borvidéket elkerülték a nagy fagyok és jégesők, szépen, jó mustfokkal értek be a szőlők.

– A korai fajtákat is 18–20 mustfokkal szüretelték, a kései fajtáknál pedig már most 20 fokokat mérnek. Ha valaki még vár a szürettel, akkor ez még jobb is lehet, csak a savak csökkenése szabhat majd határt az érlelésnek. Idén úgy tűnik, akinek lehetősége van, készíthet kései szüretelésű olasz­rizlinget is. A borvidék zászlósborát, az olaszrizlinget ezért is szeretjük nagyon: készíthetünk a fajtából egy jó beszélgetős bort, egy magasabb alkoholtartalmú, testesebb bort, vagy késői szüretelésű bort is, ami évjárattól függően lehet száraz, vagy természetesen édes bor is – tette hozzá a szakember.

A szőlő szépen beérett, egészséges maradt. Nagy esők nem voltak, idén szépen alakul az érési sor is, nem érnek annyira össze a fajták, mint tavaly vagy két éve. Az éjszakai lehűlés is kedvez a szőlőnek, így a savak is tovább megmaradnak. A korai fajták már a pincékben erjednek, a rozénak szánt kék szőlőt is leszedték, lassacskán már a késői szüretre készülnek a gazdák. Továbbra is gondot okoz a munkaszervezés.

– Sok olyan terület van a borvidéken, ahol a terepviszonyok miatt nem lehet kombájn­nal szüretelni. Ahol lehet, ott egyre többen szüretelnek így, és már együttműködés is van a borászatok között. Ha valaki befejezi a területét, kölcsönadja a gépet a szomszédjának. Persze a munka a szürettel nem ér véget; a szép, egészséges szőlő megvan, most a pincékben kell nagyon figyelni. Ha minden jól sikerül, kiváló évjárat lesz a 2019-es – fejezte be Englert Dezső.