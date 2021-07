A covid miatt drágábbak a balatoni ingatlanok

A járvány miatt felértékelődtek a tágasabb, szellősebb, kevésbé zsúfolt helyen fekvő ingatlanok, megnőtt a kert, a terasz és az erkély jelentősége.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

Jóllehet már a 2010-es évek közepétől folyamatosan emelkednek az ingatlan­árak a Balatonnál, arra talán senki nem számított, amit a Covid okozott. A járvány miatt felértékelődtek a tágasabb, szellősebb, kevésbé zsúfolt helyen fekvő ingatlanok, megnőtt a kert, de legalábbis a kertkapcsolat vagy egy terasz, erkély jelentősége – írja a magyarnemzet.hu.

A karanténhatás a nyaralóövezetekben, különösen a Balatonon, még erőteljesebben érezteti a hatását.

Az otthoni munkavégzés, a home office előtérbe kerülésével sokan állandó otthont keresnek a tóparti településeken, mások a nyaralójuk téliesítésébe kezdtek, miközben az eddiginél is nagyobbra nőtt a kereslet a balatoni ingatlanok iránt.

Lakás helyett kertes ház

– Bár évek óta lendületesen nőnek az árak a Balaton déli partján, az elmúlt egy évben újabb árrobbanás következett be. Ez az elmúlt hónapokban is éreztette hatását, és várhatóan még jó darabig kitart – közölte Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakmai vezetője. A szakember lapunk érdeklődésére azt mondta, a kereslet rendkívül erős, az árak pedig részben emiatt, részben az építőanyagok és a munkaerő drágulása miatt továbbra is emelkednek. A Balatonnál ugyanis sok a társasházi beruházás, az újonnan épülő lakások egyre növekvő árai pedig magukkal húzzák a régebbi építésű lakások, házak, nyaralók árát is. Ráadásul a déli part mentén végigfutó M7-es autópályával már a legnyugatibb települések is könnyen elérhetők a fővárosból.

Míg tavaly ősszel, sőt idén év elején bruttó 1–1,1 millió forintba került egy jó minőségű parti házban lévő lakás négyzetmétere, ez mára másfél millió forintra kúszott fel. De akadnak projektek, amelyekben már kétmillió forint a négyzetméterár – ez az árszint a Belváros luxusingatlanjait idézi. ­Krausz Gábor ugyanakkor hangsúlyozta: ezekben a társasházakban csak a legjobb, vízre néző, jó adottságú lakások kelnek el gyorsan az említett árakon, a többinél erős kivárás jellemző.

– A vevők egy része túlárazottnak tartja ezeket a lakásokat, és arra vár, hogy a későbbiekben majd enged az árból a beruházó. Az elmúlt évek tapasztalata azonban azt mutatja, hogy mivel az árak folyamatosan emelkednek, előbb-utóbb elkelnek a lakások akciózás nélkül is – jegyezte meg Krausz Gábor. S bár továbbra is élénk az érdeklődés a part menti vagy partközeli társasházi lakásokra, az is megfigyelhető, hogy sokan, akik az elmúlt tíz évben lakást vettek nyaralónak, azt most inkább kertes házra cserélik.

Nyaralóövezet és agglomeráció Az Ingatlan.com elemzése szerint a Velencei-tónál Gárdonyban az átlagos négyzetméterár június elején 655 ezer forintot tett ki, ami húszszázalékos emelkedést jelent éves szinten, Velencén pedig 17 százalékkal, 618 ezer forintra nőtt. A Tisza-tónál is húsz százalékkal mentek feljebb az árak az elmúlt egy évben, ám itt jóval alacsonyabb árakról van szó: az eladó ingatlanokért négyzetméterenként átlagosan valamivel több mint 170 ezer forintot kérnek a tulajdonosok. A legkeresettebb nyaralótérségek közé tartozik a Dunakanyar környéke is. A régió népszerű települései közül Zebegényben, Nagymaroson, Visegrádon júniusban 457–542 ezer forintért kínálták eladásra az ingatlanok négyzetméterét, ami esetükben mintegy ötvenszázalékos áremelkedést jelent. A Dunakanyartól Budapest felé található Kisorosziban 80 százalékkal, Tahitótfaluban pedig 43 százalékkal mentek feljebb az árak. A Dunakanyarban tapasztalható árrobbanás Balogh László szerint nem meglepő, mert a környék a fővárosi agglomerációs övezet része is, ahová folyamatos a kivándorlás Budapestről.

Olvasd tovább a cikket a Magyar Nemzet oldalán!