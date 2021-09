A családok életét segítő, innovatív megoldásokat várnak

Szeptember 15-ig még lehet jelentkezni a KINCS Smart Family Nagydíj 2021 elnevezésű startup versenyre.

Ezt ne hagyja ki! Amikor Gyurcsány lelepleződött: hazudozás után a sokkoló valóság

A szervezők lehetőséget kívánnak biztosítani a piacaik bővítésére olyan hazai, üzleti innovációban aktív szerepet játszó vállalkozásoknak, amelyek kifejezetten a családokat segítő, okos megoldásokat és funkciókat fejlesztenek. A verseny összdíjazása hatmillió forint.

A Smart Family Nagydíj 2021 országjáró kampányának utolsó állomásán Veszprémben, a Városháza előtt tartottak sajtótájékoztatót. Ovádi Péter köszöntőjében elmondta, hogy országgyűlési képviselőként nagyon büszke arra, hogy Magyarország családpolitikája példa lett Európában. Büszke arra is, hogy a Pannon Egyetemre, mint tudásközpontra lehet számítani, és az egyetemre nemcsak a veszprémiek büszkék, hanem azok a gazdasági szereplők is, akik székhelyül választják a megyeszékhelyet és térségét.

Porga Gyula polgármester megjegyezte, hogy Veszprém egy igazán gyermekbarát hely, és a város önkormányzata azért csatlakozik szívesen ehhez az országos akcióhoz, mert a helyi családok is gyarapodhatnak általa. Szerint nagyon fontos lenne, hogy veszprémi vállalkozások is részt vegyenek a Smart Family Nagydíjon. Kiemelte azt is, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programban a családoknak is fontos szerepet szánnak és nagy hangsúlyt kapnak az új megoldások is.

Molnár Balázs a Kopp Mária Intézet elnökhelyettese elmondta, hogy nagyon fontos számukra, hogy minél közelebb kerüljünk ahhoz, hogy egy megtartó, közösségekre épülő, családbarát országban élhessünk. Fontos az is, hogy az innovációt és a családokat összekössék, hiszen a családok életében is folyamatosan okos megoldásokra van szükség a mindennapokban.

A KINCS Smart Family Centrum vezetője, Szalai Piroska hozzá tette, hogy a családokat és az innovációt összekapcsoló versenyt hat kategóriában hirdették meg. Ezek a következők: zene és kreatív megoldások, családi kassza, E-egészség, a jövő oktatása, okos családi otthonok, társadalmi és közösségi innováció. Mind a hat kategóriában olyan, már létező vállalkozások jelentkezését várják, akik valamilyen újdonságot hoztak létre, amelyekkel megkönnyítik a magyar családok életét. Elhangzott az is, hogy a rangos zsűri hatmillió forintot oszt szét a legjobbak között, és az összes döntőbe jutott csapat részére féléves bemutatkozási lehetőséget is biztosítanak.

A sajtótájékoztatón röviden bemutathatta vállalkozását Laczkó Boglárka, a veszprémi Feltöltő pont megálmodója is.