A fagykárok és a szárazság miatt aggódnak a méhészek

Szépek és erősek a méhcsaládok a tél után a pécselyi Máté családi méhészetben. A korán jött tavasszal a fiasítások is korábban kezdődtek, már csak a virágzó kultúrák hiányoznak a rekordévhez.

Habár a mostani hideg is okozott egy kis megtorpanást, a virágok folyamatos nyílásával a családok tovább tudtak fejlődni. 12-13 Celsius-fokban a méhek már virágport gyűjtenek, 18-20 fokos hőmérsékletben pedig már a nektárhordás is elkezdődik.

– Nálunk az elmúlt tíz évet nézve most a legszebbek a méhcsaládok. A téli veszteség is minimális volt, a 240 családból mindössze tízet számoltunk fel, de ezeket sem pusztulás miatt: az anyátlan vagy rosszul teljesítő családokról mondtunk le. A többinél is legfeljebb tíz olyan van, amelyik anyacserét igényel, most a kiegyenlítéssel foglalkozunk, azaz az erősebb családoktól elveszünk fiasítást, hogy ne nőjön a rajzási kedv – mondta el Máté Dávid méhész.

A mandulát, a kajszi- és az őszibarackot elvitte a szokatlanul erős tavaszi fagy, ezt a hideget a méhcsaládok még jól bírják. Máté Dávid elmondta, hogy az időjárás-előrejelzést ilyenkor figyelni kell, a lényeg, hogy elég élelem álljon a méhek rendelkezésére. Hidegben a méhek a kaptárban lévő mézből fogyasztanak, ennek energiájával rezegtetik szárnyukat, hogy a fiasításokat melegen tartsák. Ha ilyenkor nincs bent elég élelem, az könnyen a család vesztét okozhatja. A méhész ilyenkor tartalék mézes keret berakásával, vagy külső etetéssel pótolja a hiányzó táplálékot.

– Száraz a tavasz, most az itatásra is nagyon kell figyelni. Nincsenek pocsolyák, vizes területek, ilyenkor az itatókat is tölteni kell, mert a fiasítás itatásához sok víz kell. Nagy kérdőjel most az akác. Pécselyen, a telephelyünk környékén az összes akác teljesen elfagyott. Bár ez nem zárt erdő, csak egy fasor, a kollégákkal beszélgetve sok jóra egy zártabb erdőben sem számítunk. Talán maradt valami, de ez majd csak virágzáskor derül ki, az akác majd a repce után következik. A repcék is változatosak, az adott terület nedvességtartalmától függően szebbek vagy gyengébbek, de látszik rajtuk az alakuló aszály. Már jártunk úgy aszályos időszakban, hogy a szárazság miatt a virágok nem nyíltak ki, hanem beszáradtak. Emlékeim szerint még nem kezdtünk ennyire bizonytalanul évet. Itt vannak a gyönyörű, erős családok, de a repcétől ameddig látunk, minden bizonytalan – tette hozzá.

A Máté család a megtermelt méz egy részét a füredi piacon értékesíti. Néhány hete ott is jelentkezett a koronavírus miatti felvásárlási láz, de gyorsan visszaállt a rend. Bár sokkal kevesebb a vásárló a piacon, a forgalom az ilyenkor szokásos körül alakul.