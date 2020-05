A fertőtlenítések mellett az idegenforgalom indulására koncentrálnak Sümegen

Naponta fertőtlenítik a város játszótereit, buszváróit, és amennyiben nem lesz rosszabb a járvány­ügyi helyzet, a napokban a köztéri padokat is visszahelyezik a parkokba, terekre.

Végh László polgármester szerint ez az első lépések egyike az idegenforgalmi szezonra való felkészülést illetően.

– Várhatóan megnő a belföldi idegenforgalom, nyitva van a vár, üzemelnek a vendéglátóhelyek, bízom benne, hogy hamarosan nő a turisták száma. Az óvodában több mint húsz gyermekre felügyelnek a pedagógusok. A Mogyorósdombot érintő turisztikai pályázat magában foglalja az Afrikárium bővítését és a tanösvény kialakítását. A Fehér-köveknél épülő kilátó is e projekt része volt, azonban a természetvédelmi területen nem szabad építeni semmit. A természetvédelmi hatóság értesítése szerint nem adnak engedélyt ott semmiféle építkezésre. Viszont a most készülő Ramassetter-ház és az Afrikárium múzeum épülete közti udvart ugyancsak vonzóvá kell tenni, de az arra szánt összegből csak az udvar egyik felét lehetett volna rendbe tenni. Mivel a kilátó nem épülhet meg, az arra szánt összegből elkészülhet a teljes udvar, és az Afrikárium homlokzatát és falát is rendbe tudjuk tenni. A Mogyorósdombon található kemping tavaly már kiválóan üzemelt, idén is sok vendég érkezhet a szálláshelyre. Ott egy látogatóközpont készült el, a félig nyitott szín helyén, annak átalakításával. Már csak a berendezése van hátra. Kocsis Lajos fosszíliagyűjteményét állítjuk ki ott, az ősmaradványokat tartalmazó kövek régóta raktárban vannak a Kisfaludy-emlékházban. Várhatóan a nyár közepén már látható lesz a kiállítás.

A dombról induló tanösvény vezeti be a turistákat a belvárosba, az Afrikáriumhoz. Ott egy újabb vadászati kiállítás nyílik, remélhetőleg a járvány elmúltával mielőbb látható lesz.

Minél szélesebb réteget kell vonzani a városba, erősítve a földtani turizmust. Igyekeznek bevinni a belvárosba minden turistát a Mogyorósdomb és a vár felől egyaránt. Mára sok látnivaló van, ezekhez csatlakozik a Ramassetter-ház, az Afrikárium és a középkori piac is a Tarisznyavárnál.