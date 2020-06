A fogyasztóvédelmi jogszabályok módosítása a vevőknek egyértelműen előnyös

Módosulnak a szavatosság és a jótállás szabályai jövőre. A változtatások a fogyasztóvédők szerint a vevők és a tisztességes, jogkövető vállalkozások érdekeit szolgálják. A kereskedők is örülnek annak, hogy egyértelműek a rendelkezések.

Sávos lesz a jótállási idő és jön az e-jótállási jegy, bővülhetnek a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési keretei is – ezt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be nemrégiben. Már a Naplóban is írtunk arról, hogy a módosítások az elégséges felkészülési idő biztosítása érdekében 2021. január elsejével lépnek hatályba. Jövőre alkalmazhatók és a jövő évben vagy azután vásárolt termékekre vonatkoznak.

Az árhoz igazodó jótállási időtartamokat vezetnek be. A 10-100 ezer forint értékű termékek kötelező jótállása egy év marad, a 100-250 ezer forint értékűeké két évre, a drágábbaké három évre emelkedik. A 10 ezer forintnál drágább nyílászárókra, riasztóberendezésekre, napelemes rendszerekre is érvényes lesz ez. S míg a hatályos rendelkezés szerint „a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a javítást vagy a cserét legfeljebb 15 napon belül elvégezze”, a változások alapján, ha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor erről tájékoztatni kell a fogyasztót. Ha három javítás után negyedik alkalommal ismét meghibásodik vagy 30 napon belül nem javítható, akkor kötelező lesz kicserélni.

– Egyértelműsítettek olyan szabályokat, amelyeket eddig különböző jogértelmezések nyomán többféleképp alkalmaztak. Érezhető a jogalkotó célja: a minőségi kifogással kapcsolatos panaszok hatékonyabb kezelése, a fogyasztói jogok érvényesítése érdekében. Ez egyaránt szolgálja a fogyasztók és a tisztességes, jogkövető vállalkozások érdekeit – mondta el Kiss-Benedek Damarisz, aki a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat koordinátoraként Veszprém megyei vásárlók fogyasztóvédelmi ügyintézését is segíti. Szerinte azt érdemes megjegyezni, hogy a módosítások alapján, ha az első meghibásodás esetén megállapítható, hogy a termék nem javítható, a vállalkozás köteles azt nyolc napon belül kicserélni vagy a vételárat visszatéríteni. Akkor is, ha javítható lenne, de azt nem sikerül 30 napon belül megoldani. Viszont kivételt jelentenek az autók, az elektromos kerékpárok és a motorkerékpárok.

Az e-jótállási jegy bevezetése azt jelenti, hogy az elektronikus úton is átadható, e-mailben vagy applikáció letöltésével. A csomagolás megőrzése pedig nem lehet feltétele a jótállási igény érvényesítésének – ezt is meghatározza a módosított jogszabály. Előírja, milyen tartalmi elemei kell legyenek a meghibásodó árukról készülő szakvéleményeknek.

A fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörei pedig már augusztus második felétől kibővülnek.

– Előzetesen egyeztetést folytattunk a szaktárcával a jogszabály-változásokról, így az nem érte váratlanul a piaci szereplőket. A módosítások egyértelműen a vevők javát szolgálják, de a kereskedők munkáját is segítik, mert egyértelműek. Nem ellentétesek az érdekeikkel – szögezte le Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára és hozzátette: a kulcsszereplők a szervizek, nekik kell a panaszost vagy az üzletet informálniuk arról, meddig tarthat a szerelés. A nagyobb értékű termékekre jövőre előírt kötelező hosszabb jótállási idő kapcsán pedig megemlítette, hogy több gyártó eddig is önként felajánlotta ezt vagy plusz pénzért plusz garanciát adott. A főtitkár hangsúlyozta: a szervizek nem ingyen dolgoznak, a termékek árában mindig benne van a jótállás alatti esetleges javítás díja.

Olvasóink fogyasztóvédelmi kérdéseiket elküldhetik szerkesztőségünknek a [email protected] e-mail-címre. Szakértőktől kérünk azokra válaszokat, amelyek aztán lapunkban jelennek meg.