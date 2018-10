A gyorskölcsön valóban gyors?

Bárkivel megeshet, hogy azonnal szüksége van némi hozzáférhető készpénzre, de ha nincs megtakarítása, és egyéb módokon sem tudja megoldani, viszont megoldásra van szüksége, akkor az egyik leggyorsabban hozzáférhető hitelkonstrukció gyorskölcsön, ami akár 24 órán belül hozzáférhető!

Már nem csak egy-két bank foglalkozik a gyorskölcsönnel, így bőven van választási lehetőséged, ha azonnali megoldást szeretnél az anyagi problémáidra. A gyorskölcsönnel könnyedén tudod fedezni a váratlan kiadásaidat, az igénylése pedig egyszerű, és a gyorsasága egyszerűen verhetetlen, ha online küldöd el a hitelkérelmedet! Természetesen a szokásos dokumentumokat be kell mutatnod, illetve a feltételeket is teljesítened kell, vagyis a személyi igazolványodra, a lakcímkártyádra és a munkáltatói igazolásodra szükséged lesz a gyorskölcsön igénylésekor is.

A gyorskölcsön igénylésénél is alapvető feltétel a betöltött 18. életév, szükséges a magyarországi, állandó, bejelentett lakcím, illetve ezt igazolnod is kell. Az igazolható jövedelem szintén nem mellőzhető, és az igazolás maximum egy hónapos lehet, de ha ezt a három feltételt tudod teljesíteni, akkor beadhatod a gyorskölcsön igénylésedet. Ezeket a kritériumokat találod minden gyorskölcsönt kínáló banknál, de ha tudod őket teljesíteni, akkor ténylegesen 24 órán belül megjelenhet a számládon az igényelt pénzösszeg, és így megoldhatod a váratlan anyagi problémáidat!

Jó, ha tudod, hogy a 24 órán belüli átutaláshoz az online hiteligénylést kell választanod, amihez egy előzetes hitelbírálaton kell átesned, és ha átmész rajta, akkor már be is adhatod a hiteligényléshez szükséges dokumentumokat, majd a videóazonosítás után online megbeszélheted a bank ügyintézőjével a további teendőket.

Ha Te is abba a helyzetbe kerültél, hogy sürgősen szükséged lenne némi készpénzre egy váratlan pénzügyi gond megoldásához, akkor érdemes a gyorskölcsönt választanod! Mivel több banknál is megtalálható ez a hitelkonstrukció, oldalunk segítségével még a hitelfelvétel előtt hasonlítsd össze a jelenleg elérhető lehetőségeket, és válaszd a számodra legkedvezőbb ajánlatot! Ha kérdésed lenne, vagy tanácsot kérnél, keress bennünket megadott elérhetőségeinken!

Akolcson.hu