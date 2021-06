A határok nyitására vár a pápai kemping

Minden a határok nyitásától függ, várjuk, hogy igazán elindulhasson az európai turizmus – mutatott rá Dekovics-Ódor Noémi, a pápai Várkert Termál Kemping vezetője.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Dekovics-Ódor Noémi a Naplónak nyilatkozva kifejtette, a kemping tavaly szeptember elsejével bezárt, a náluk lévő vendégek még néhány héttel meghosszabbíthatták a kempingben tartózkodásukat, újakat azonban már nem tudtak fogadni. Jelenleg az újbóli nyitás lehetőségére várnak.

– Örömmel mondhatom, hogy a belföldi vendégkörünk is folyamatosan bővül, de mivel a kempingbe 90 százalékban külföldi vendégek érkeznek, így a tulajdonossal úgy kellett döntenünk, hogy csak abban az esetben tudjuk újra megnyitni a kempinget, mikor a határok is megnyitnak, és az utazási korlátozásokat feloldják a külföldi turisták előtt. Elsősorban német nyelvterületről érkeznek hozzánk, így Németországból, Ausztriából, ezenkívül Svájcból, Csehországból, Szlovákiából, de vannak holland és északi vendégeink is – magyarázta a kempingvezető.

Megtudtuk, a kemping 204 parcellával rendelkezik és jelenleg is fontos fejlesztéseket végeznek a területén.

– A Kisfaludy-program keretein belül, a kormány támogatásával 90 millió forint összértékben végzünk fejlesztéseket a kempingben. Nagy szerencsénkre sikerült ebből az összegből megvalósítani olyan beruházásokat, mely már régi álmunk volt. Ha nincs ez a támogatás, akkor a jelen helyzet miatt el kellett volna napolni ezeket a fejlesztéseket. Ennek köszönhetően nő a kapacitás, megvalósul a szálláshelyfejlesztés. Eddig is volt már három faházunk, ezt további néggyel bővítettük. A kemping területén a közvilágítást energiahatékony ledlámpákra cseréltük, elkészült egy rendszámfelismerő sorompó, mely nagy segítség a be- és kiléptetésben, valamint a vendégek áramfogyasztását ezentúl egyedileg is mérni tudjuk, ezt a rendszert összekapcsoltuk a recepción működő programmal. Erre azért volt szükség, mert az elektromos autók, illetve a lakókocsik, lakóautók elektronikai és háztartási gépei sokszor már az átalánynál jóval magasabb áramfogyasztást produkálnak – jegyezte meg a Várkert Termál Kemping vezetője.

Mint mondta, változó, hogy ki mennyi időt tölt el a kempingben.

– Van, aki átutazóként érkezik. A gyógyászati kezelések miatt már általában több hetet maradnak a vendégek, illetve vannak, akik több hónapra érkeznek. Ők főként nyugdíjasok, és évről évre visszajárnak a környék, továbbá a fürdő miatt. A családok pedig általában 7-10 napot töltenek itt – emelte ki Dekovics-Ódor Noémi.

Hozzáfűzte, 2018-ban 34 ezer 900 vendégéjszakát rögzítettek, 2019-ben több mint 37 ezret, míg 2020-ban ez a szám visszaesett 12 ezerre.

– Azt reméltük, hogy 2019 után a 2020-as lesz az az év, ami minden eddigi rekordot felülír. A kempingnek már nem volt hitele, nyitva állt az út a további fejlesztések, beruházások előtt, akár önerőből is, de a járvány közbeszólt. Most úgy látjuk, jó néhány évre szükségünk lesz, mire vissza tudunk térni a pandémia előtti szintre, ahonnan megint felfelé ívelhetnek a mutatók – nyilatkozta lapunknak Dekovics-Ódor Noémi.