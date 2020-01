A határon túli magyar kapcsolatait is erősíti Pápa 2020-ban

Rengeteg munkával és sok feszültséggel járó, összességében eredményes év volt 2019, idén pedig még nagyobb és látványosabb léptékekkel folytatódhat a város fejlesztése – nyilatkozta a Naplónak évértékelőjében Áldozó Tamás, Pápa polgármestere.

Beszélgetésünk elején a városvezető megjegyezte, a tavalyi két választási kampány erősen rányomta a bélyegét a 2019-es esztendőre. – A „kirakatban” lévő politikai zsivaj háttérében persze keményen kellett dolgozni, hiszen 2019-re korábban soha nem látott mértékű fejlesztési forrása lett a városnak. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően elnyert több mint 8 milliárd forintból tavaly megvalósult a Huszár lakótelepi orvosi rendelő és a Napsugár Bölcsőde rekonstrukciója, a Szent Anna Ház átadása, illetve a piaccsarnok megépítése. Az említett TOP-os forrásból mintegy egymilliárd forintot használtunk fel tavaly, idén pedig a fennmaradó több mint 7 milliárdnak várhatóan a felét tudjuk majd elkölteni városfejlesztési projektek kivitelezésére – közölte Áldozó Tamás.

A polgármester hozzáfűzte, a közlekedési infrastruktúra javítása terén különösen jelentős és a tapasztalatokat látva jól sikerült beruházás volt a Korvin utca teljes körű rekonstrukciója, valamint a Várkert úti körforgalom kialakítása és a Győri úti kerékpárút felújítása. Tavaly is folytatódott a 2015-ben elindított járdafelújítás program, aminek keretében öt év alatt több mint 600 millió forintot fordítottak erre a célra.

– Bízom benne, hogy 2024-ig legalább ekkor forrás jut majd járdarekonstrukcióra. 2015-ben azt mondtuk, évente legalább 100 millió forintot szánunk a gyalogútjaink újjáépítésére, és továbbra is ehhez tartjuk magunkat. Idén a Gróf úton, majd Kéttornyúlakon és az Áchim András utcában kezdjük a program folytatását. Mindig többféle szempont szerint döntünk a következő járdaépítés helyszínéről. Fontos például, hogy a város minél több területén legyen ilyen fejlesztés, adott esetben ezek illeszkedjenek más beruházásokhoz, illetve lényeges az intézményi környezet, azok megközelíthetőségének javítása. Elismerjük, még sok a teendő, de lépésről lépésre haladunk előre a gyalogosfelületek minőségének javítása terén is – húzta alá Áldozó Tamás.

A polgármester kiemelte, az önkormányzat 2019-ben is biztosította azokat a szolgáltatásokat, amiket a pápaiak korábban már megszoktak, és amik közül több önként vállalt, más településre nem jellemző feladatellátásnak számít. – Ezeknek a szolgáltatásoknak a biztosításához sokszor a kollégáim áldozatkész, erőn felüli hivatástudatára volt szükség. Ahogyan az egészségügy és a szociális ellátás, úgy a közművelődés terén is várat magára a méltányos bérrendezés, ez pedig létszámhiányt eredményezett. A rendelkezésre álló saját eszközeinkkel igyekezetünk orvosolni a problémát: több intézményünkben lehetővé tettük, hogy bértáblán felüli juttatásokat kaphassanak a kollégáink. Ezt 2020-ban is folytatjuk – hangsúlyozta a városvezető.

Áldozó Tamás előretekintve elmondta, a rendelkezésre álló több mint 7 milliárd forint TOP-os forráshoz tartozó valamennyi projekt megvalósítását jó lenne elkezdeni 2020-ban, de ez több szempontból sem ígérkezik könnyű feladatnak. A legfőbb korlát a megfelelő mennyiségű vállalkozói kapacitás hiánya, valamint az építőiparban tapasztalható drasztikus áremelkedés is nehezíti helyzetet.

– Akkor tudjuk megkezdeni egy beruházás megvalósítását, ha rendelkezésre áll a munkálatok anyagi fedezete. Ezeket a TOP-os projekteket 2016-ban árazták be. Azóta a jelentős béremelkedések és az építőipari drágulás nyomán akár 50 százalékkal is többe kerülhet egy beruházás kivitelezése. Sőt, lesz olyan projektünk, ahol 100 százalékos többletköltséggel kell számolni. Tehát összesen több milliárd forint önrészt kell hozzátennie a pápai önkormányzatnak a TOP-os fejlesztésekhez. Szerencsére 2019-ből jelentős pénztartalékokat hoztunk át 2020-ra, éppen ezekre a feladatokra készülve. Emellett az önkormányzati vagyon értékesítéséből is remélünk komoly bevételeket, illetve bízunk benne, hogy a 2016-ban előre nem látott jelenlegi többletköltségeinknek legalább egy részét a központi kormányzat finanszírozza majd. Továbbá van egy 2,6 milliárd forintos hitelkeretünk, amiből eddig körülbelül egymilliárdot használtunk fel a fejlesztéseink önrészéhez – tájékoztatott a pápai polgármester.

– Idén is sok munkának nézünk elébe. Ahogyan a Fidesz-KDNP frakciójához tartozó képviselőtársaimnak mondtam, önkormányzati képviselőként nem a népszerűséget vállaltuk, hanem a felelősséget a városért. Nekünk valódi megoldásokat kell kínálni a város előtt álló kihívásokra, és az ezekkel kapcsolatos döntéseket akkor is meg kell hoznunk, ha nem járnak népszerű intézkedésekkel. Minden bizonnyal nem nyeri majd el minden pápai tetszését a parkolási rendszer tervezett átalakítása, vagy éppen az, hogy a rendelkezésünkre álló eszközrendszerrel határozottan törekszünk majd a nagyon gyenge helyi közlekedési kultúra javítására, az illegális hulladéklerakások és autóbontások megfékezésére. Meglátjuk, hogyan viszonyul ehhez a helyi ellenzék, de a 2019 második felében tapasztalt uszító, gyűlöletkeltő politikájuk alapján már nincsenek túl nagy elvárásaim velük szemben. Ellenben annál örömtelibb, hogy a 2020-as esztendőt az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította, amihez büszkén csatlakozunk Pápán. Idén a velünk kapcsolatban álló határon túli magyar közösségekre helyezzük a hangsúlyt. Hat ilyen közösség van, három felvidéki (Hetény, Losonc, Ógyalla), két erdélyi (Barót, Kovászna) és egy kárpátaljai (Visk). Szeretnénk megmutatni, hogy habár határoktól szétszabdalva, de mindannyian a magyar nemzethez tartozunk, és rengeteg értékkel rendelkezünk. Szeretnénk, ha közelebb jutnánk ahhoz a közmegegyezéshez, hogy a borzalmas károkat okozó kádári 40 év után valamennyi pápai polgár elismerje magyar testvéreinek mindazokat, akik Magyarország határain túl élnek, de éppen úgy magyarul beszélnek, magyarul gondolkodnak, magyarnak nevelik a gyermekeiket, egyszóval éppen olyan magyar emberek, mint mi – zárta gondolatait Áldozó Tamás.