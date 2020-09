A hőségért fohászkodnak a pápai strandon

Az ajkai strand már bezárt, ám a pápai strand az időjárás függvényében továbbra is várja a vendégeket.

Az üzemeltető reméli, ehhez minél több napon lesz hőség. A pápai Várkertfürdő strandja május utolsó hétvégéjétől nyitva van, s előreláthatólag szeptember végéig várja a látogatókat. Nagy Zsolt vezérigazgató értékelése szerint összetett volt a nyár, de semmiképp se mondható jónak. Június–júliusban elsősorban az időjárás, augusztusban pedig a Pápára kikiáltott járványügyi gócponthelyzet befolyásolta a forgalmat.

– A kempinggel együttműködve folyamatosan arra törekszünk, hogy minél később zárjon be a strand, ami a szálláshelyeknél alapvető igény május elejétől szeptember végéig. A Várkertfürdő uszodájában jelenleg egy tizennégy szobás apartmanberuházás valósul meg. Ha már mi is rendelkezünk szálláshelyekkel, akkor végképp szeretnénk a hónap végéig üzemeltetni a strandot. Jelenleg a 38 Cel­sius-fokos gyógyvizes beltéri ülőmedencét újítjuk fel, amivel jó lett volna szeptemberre végezni. Azonban ez azért nem teljesült, mert a vendégek inkább a benti medencéket használták a nyár első felében, s emiatt nem haladhattunk a felújítással. Ennek várható szeptember végi elkészültéig semmiképp nem zárnánk be a strandot – mondta Nagy Zsolt.

Habár az elmúlt napok időjárása miatt kicsi volt az igény Pápán a strandolásra, a vizeket szinten tartják, és bíznak a többszöri hőségben. A várható alacsony(abb) vendéglétszám miatt a hátsó nagy sportmedencét már nem üzemeltetik, viszont a gyermekpancsoló, az ülő- és élménymedencék, valamint a csúszdák továbbra is várják a vendégeket.

Nagy Zsolt a látogatottság és a bevételek kapcsán megjegyezte, tavalyhoz képest a június mintegy 20, a július 80, az augusztus pedig 45 százalékos volt. Ha további járványügyi szigorítások nem lépnek életbe, október 1-jétől igyekeznek visszaállni a normál üzemmódba.

Az ajkai Kristályfürdő Kft. cégvezetője, Johanidesz Sándor arról számolt be lapunknak, hogy idén nagymértékben csökkent a vendégforgalom a strandon.

– A tavalyi forgalom felét sem érte el az idei évi, igaz, hogy ezúttal nem június elején, hanem csak egy hónappal később, július negyedikén nyithattunk ki, mert az él­ményelemeket nem használhattuk korábban. Augusztus 31-ig tartottunk nyitva. Ebben az évben alig több mint 18 ezer vendég volt a strandon, míg a korábbi években egy-egy szezonban 45-50 ezer fürdőzőt is fogadtunk. A csökkenés oka az, hogy munkahelyek szűntek meg, a lakosságnak kevesebb volt a pénze, akinek pedig volt, az inkább tartalékolt a bizonytalanság miatt. Sokan féltek strandra jönni, és júliusban volt néhány nap, amikor esett az eső. Programunk nem volt idén – mondta Johanidesz Sándor.