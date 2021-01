A járványhelyzet ellenére dinamikus fejlődés jellemezte Zircet

A járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére is eredményes évet tudhat maga mögött Zirc, hiszen a helyzet adta új kihívásoknak is meg tudott felelni, és emellett több beruházás is megvalósult a városban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre – Hosszú évek előkészítő munkáját követően számos projekt érkezett a látványosabb megvalósulás szakaszába, elkezdődött és befejeződött ezek kivitelezése. Összértékük meghaladja az egymilliárd forintot, amely igencsak jelentősnek mondható a település életében – tekintett vissza az elmúlt évre Ottó Péter, Zirc polgármestere, majd felidézte az egymással párhuzamosan lezajlott közlekedési, turisztikai és közétkeztetés fejlesztését célzó beruházásokat. – A közlekedésfejlesztési projekt keretében megvalósult az Alkotmány utca közlekedésbiztonsági fejlesztése és egy új kiszolgálóépület létesítése a buszpályaudvaron. A fejlesztés legnagyobb eleme a Zirc és Kardosrét városrész közötti gyalogos-kerékpáros út, melynek forgalomba helyezése hamarosan megtörténik. Szintén nyertes pályázat eredményeként járdafelújítások is történtek a Köztársaság és a Kossuth Lajos utcában. Korszerűsödött, új eszközökkel gyarapodott a zirci általános iskola F épületében található önkormányzati konyha. Az oktatási intézmény Rákóczi téren lévő épületegyüttesének energetikai korszerűsítése is megtörtént az elmúlt évben. A turisztikai projektünk keretében épült meg a városközponti parkoló, valamint befejeződött a Reguly Antal Múzeum épületének új kiállítások fogadásához szükséges átalakítása, felújítása, jelenleg a belsőépítészeti munkálatok zajlanak – közölte Ottó Péter. A polgármester kiemelte, a Nemzeti Tehetség Központ Tehetségbarát Önkormányzat díjjal tüntette ki a zirci önkormányzatot. A díjjal járó másfél millió forintos támogatást a középiskolások tanulmányi ösztöndíjára fordítja a város. Ottó Péter kitért a járványhelyzet miatt kialakult nehéz költségvetési helyzetre is. – Több mint 40 millió forintos bevételkieséssel számolhattunk, amit a költségvetés újragondolásával, így tisztán saját forrásból megvalósuló fejlesztések elmaradásával és támogatási célú előirányzatok csökkentésével, továbbá az állam által biztosított többletforrások segítségével sikerült kezelnünk. A járványhelyzet a többletkiadások mellett többletfeladatokat is jelentett, amelyek teljesítésében nem maradtunk magunkra. Az önkormányzati hivatal és intézmények munkatársainak gyakran a megszokottól eltérő feladatokban történő közreműködése mellett számíthattunk a helyi civil szervezetek, vállalkozások, illetve a nemzetiségi önkormányzat támogató együttműködésére is – jegyezte meg a polgármester. Megtudtuk azt is, hogy nem történt létszámleépítés az önkormányzati intézményeknél. A közfoglalkoztatási program adta lehetőséggel is élt a város, ennek keretében összesen tizenhárom személyt foglalkoztattak 2020-ban. A járványhelyzet Zirc rendezvénynaptárát is átírta. – Az év még jól kezdődött, tizedik alkalommal tartottuk meg a zirci farsangoló bált. A veszélyhelyzet kihirdetését követő korlátozások miatt sajnos meghiúsult a legnagyobb rendezvényünk, a Bakonyi Betyárnapok. Nézők nélkül ugyan, de megrendezték a Bakonyi Vágtát, amely a zirci mellett több térségbeli lovas számára biztosította a szintén zárt kapus Nemzeti Vágtán történő részvételt. Nagy örömünkre Porva lovasa és Csetény „kishuszára” is kiemelkedő teljesítményt nyújtva, bajnokként térhetett haza a Hősök teréről. Művelődési házunk a két veszélyhelyzeti időszak között, a Köszönjük, Magyarország! program keretében sikeres kisrendezvények sorát valósította meg. A város életében fontos esemény volt a Zirci Erzsébet Kórház alapításának 120. évfordulója, egy könyv is készült erre a szép alkalomra. Egy másik helytörténeti kiadvány az 1962-ben alapított zirci gimnázium első tíz évét mutatja be. A történelmi megemlékezéseket, ünnepségeket a járványügyi előírások figyelembevételével többnyire meg tudtuk tartani – tekintett vissza lapunknak nyilatkozva Ottó Péter.