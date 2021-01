A kedvező időjárás és a nyári szezon sokat lendített a borászok helyzetén

Az elmúlt két-három év kedvező időjárása miatt a szőlőből többlettermés keletkezett, és a borászatok a szokásosnál nagyobb készletet halmoztak fel.

2020-ban normálisan, nem túl korán fakadt a szőlő, és szép volt a tavasz is. Időben megérkeztek az esők, és a Balatonfüred-szőlősi Hegyközséget a fagyok is elkerülték.

– Sajnos az utóbbi években azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdasági szempontból két legfontosabb hónap, a tavasz és az ősz lerövidül, szinte két évszakból áll az év. Tavaly végre október elejéig kiegyenlítetten, normálisan tudott fejlődni a szőlő. A szüreteket is időben kezdtük, pedig mostanában volt olyan évünk, hogy már augusztus 10-e előtt szedni kezdtük az Irsai Olivért, ami a térség legkorábban érő, jelentős mennyiségben termesztett fajtája. Október első felében lehűlés és sok csapadék érkezett, ami miatt a még kint lévő kék szőlőket és az olaszrizlinget le kellett szedni. Összességében úgy érzem, hogy a 2020-as évjárat inkább az illatos boroké lesz, mert ezek a fajták szépen beértek, és maradtak savak is, amelyek támasztják az ízeket és illatokat – mondta el Baloghné Király Mónika, a Balatonfüred–szőlősi Hegyközség elnöke.

Természeti szempontból jó évnek számított a 2020-as, gazdaságilag azonban a térség borászatait is megtépázta a világjárvány. A Balaton körül március elején a vendéglátóhelyek elkezdték feltölteni készleteiket a környékbeli borászatoktól vásárolt borral, majd március közepén az első karanténidőszak miatt minden bezárt.

– A mi hegyközségünk termelői Füreden és környékén gazdálkodnak, a város és mi, borászok is sokat teszünk azért, hogy a helyi turizmusban értékesítsük a borainkat. Nagyon kevesen vannak, akik boltban is értékesítenek, és rájöttünk, hogy egy lábon állunk. Pontosan azért, mert itt gazdálkodunk, nincs szükségünk arra, hogy nagy bevásárlóközpontokba vagy üzletházakba bejussunk. A Balaton-parton ez a négy-öt hónap felszívja a készleteinket. Eddig ez volt az erősségünk, de a megváltozott körülmények között ez lett a gyengeségünk.

Sok borászat kezdett online értékesítési csatornákat keresni, mert előre nem láttuk, hogy meddig tart a bezártság. Nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy pont a tavaszi időszak munkacsúcsában kéne spórolni, amikor az élőmunkát fizetni kell, kiszállítás viszont nincs. Az volt a szerencsénk, hogy sokan a hétvégi házukban töltötték a karanténidőszakot, és vásároltak néhány üveg bort. Minket tavasszal ez tartott életben, és nagyon hálásak vagyunk, hogy sok fogyasztó nálunk, termelőknél vásárolta meg a bort – tette hozzá.

Júniusban a Balatonnál elindult a szezon, és a nyár szerencsésen alakult, kompenzálta a tavaszi kiesést. A szüret végére jött a második karanténidőszak. Ilyenkor a térség máskor is elcsendesedik.

– Akinek itt ingatlanja van, az tavasszal jönni fog, de ezt a két hónapot még ki kell bírjuk türelmesen. Bízunk abban, hogy a vakcina is segíteni fog, de amúgy sem lehet pesszimistán gazdálkodni, előre kell nézni, menni. A hegyközség sok programban vesz részt, vannak ünnepeink, borversenyeink, fesztiválok. Most a január 22-i Vince-napra készülünk. Fontos számunkra, hogy az áldást a szőlővessző idén is megkapja. A hagyomány szerint a vízbe áztatott szőlővesszők kihajtásának intenzitásából az évjárat minőségére lehet majd következtetni. A Balatoni Borok Házában megtartjuk a szokásos borkóstolót is, amit Figula János zeneileg színesít, Domján Emesével olaszrizlingsort kóstolnak majd – fejezte be Baloghné Király Mónika.

A Vince-napot idén online szervezik, és a világhálón lesz látható. A hegyközségnél abban bíznak, hogy talán így többen láthatják az eseményt, mint amennyien személyesen el tudnának jönni.