A kékkúti ásványvízüzem nem küzd létszámgondokkal

Az országosan is tapasztalható munkaerőpiaci folyamatok a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. helyi üzemében is érzékelhetők. Ide is nehéz képzett munkaerőt találni, mivel rengeteg vállalkozás indult be a környéken, így a közeli Tapolcán is, és az szintén tapasztalható, hogy a cégek egymás elől szipkázzák el a munkaerőt.

– Sokat változott a munkavállalók felelősségtudata. A nyugdíj és a járulékok miatt számít, hogy be van jelentve a dolgozó, bár még sokan azt gondolják, hogy amíg fiatalok, ez őket nem érinti. Egy-egy nyitott pozíció betöltése egyre több időt vesz igénybe. Míg régebben mi válogathattunk a jelentkezők közük, addig manapság a munkavállalók válogatnak a munkáltatói ajánlatok között – foglalta össze tapasztalatait Szabó Balázs, a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. vállalati kapcsolatok igazgatója, aki elmondta még, hogy látja más cégek sokszor nagyon vonzó cafeteriaajánlatait, amelyek miatt sokan akár egyórás buszozást is vállalnak. A vállalatok szórólapjain megfogalmazott elérhető juttatások mértéke csak bizonyos feltételek (műszakpótlék, túlóra és bónusz kombináció) mellett tud megvalósulni, de a dolgozók onnantól azt tekintik a piaci átlagnak, ami már önmagában elégedetlenséget eredményez. Az elmúlt években sokat változott a dolgozók rugalmassága a munkahelyváltási szokások terén – munkáltatói szemmel nézve – negatív irányba. Könnyebben lépnek tovább egy 5-10 ezer forintos többletkereset ígéretéért – vélekedik. Tapasztalata szerint régebben ez nem így volt, és a munkáltatóknak is el kellene gondolkodniuk, hogy mi okozza a változást. – Szerintem, ha jól érzi magát a dolgozó egy munkahelyen, akkor az a plusz 5-10 ezer forint nem ér meg annyit, hogy elmenjen. Mégis mennek az emberek. Ugyanakkor számos esetben fordult elő, hogy egy-egy dolgozónk megpróbálta másnál, aztán visszajött – mondja Szabó Balázs. A dolgozói létszámról kiderül, hogy az jelenleg biztosított a közel száz főt foglalkoztató üzemben, ahol jelentős béremelést hajtottak végre az elmúlt három évben. A gépesítés miatt már nincs nagy különbség a szezonbeli és a szezonon kívüli dolgozói létszámban. Régen tavasszal majdnem a duplájára nőtt a foglalkoztatottak száma az ásványvíz-üzemben, de napjainkban csak néhány fő felvételére van szükség a nyári szezon előtt, amelyre előtermeléssel is készülnek. A legkeresettebbek a targoncások, akikből mindig hiány van, és a soron dolgozó operátor munkakörben fordul még elő egy-egy betöltetlen állás. Megnyugtató, hogy az üzemben nincsenek a működést befolyásoló létszámgondok. A társaságnál 2017-ben fejeződött be a szirupkonyha (csarnok) fejlesztése, amire az ízesített termékek gyártása és palackozása miatt volt szükség. Gépsorok esedékes cseréje, a vízgyűjtőtartályoknak a minőségi követelmények megtartása miatt szükséges pótlása mellett manapság nem terveznek nagyobb beruházást Kékkúton.