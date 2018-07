A kertészeti kisgéppiac legnagyobb slágere a robotfűnyíró

Jelentősen megnőtt a munkagépek iránti kereslet az elmúlt időszakban, legyen szó a nagy építőipari masinákról vagy a zöldterületek gondozását és a ház körüli teendők elvégzését megkönnyítő kisgépekről. Az általunk megkérdezett szakértő szerint a jövő a robotizációé.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Egy év alatt több mint a felével bővült itthon az építőipari gépek értékesítése – közölte a Világgazdasággal Varga Ákos, az Építőgép-forgalmazók és Bérbeadók Szövetségének (ÉBSZ) elnökségi tagja. Mint mondta, a növekedés üteme vélhetőleg csökkenni fog az év hátralevő részében, de összességében 2018-ban 20 százalékos bővülést várnak ezen a piacon 2017-hez képest. A fellendülés hátterében több tényező is áll: leginkább az állami infrastrukturális beruházások húzzák a gépek iránti igényt, de számtalan uniós és tisztán magyar költségvetési forrású pályázat is megjelent. A kivitelező cégek 30–50 százalékos támogatási intenzitást nyerhetnek el, vagyis a gyakorlatban nemritkán fél áron juthatnak új építőipari gépekhez. Varga Ákos szerint jól jött az enyhe tél is, illetve a családi otthonteremtési kedvezmény pozitív hatása ezen a területen szintén lecsapódott. Az építőipari gépek osztályába főképpen a klasszikus földmunkagépek tartoznak, vagyis a kotrók, a rakodók, a dózerek. Az ÉBSZ elnökségi tagja megjegyezte, a hazai cégeknél még mindig megtalálhatók a régi szocialista szerkezetek, ugyanakkor elindult a gépparkok általános korszerűsítése, cseréje.

Hasonló tendencia figyelhető meg az erdészeti, kertészeti feladatokat ellátó kisgépeknél mind a professzionális felhasználók, mind pedig a magánszemélyek körében. Folyamatosan növekszik a kereslet többek között a kompakt magasgazvágók és fűnyírótraktorok, az ágdarálók, no meg a robotfűnyírók iránt – tudtuk meg Nehéz János-Michaeltől, a kisgépek regionális forgalmazásával foglalkozó, negyed évszázados múlttal büszkélkedő Andl Kft. értékesítési vezetőjétől. A pápai szakember a Naplónak nyilatkozva kifejtette, az általános munkaerőhiány orvoslására sokan a gépesítés mellett döntenek: például egy nagyobb zöldterülethez szükséges 6–7 ember kézi fűkaszás munkáját ki lehet váltani egy magasgazvágóval, ráadásul utóbbi alkalmazásával a nyírási minőség is sokkal jobb lesz.

– Ezek a modern, speciális, kompakt gépek sokkal biztonságosabbak, hatékonyabbak a hagyományos fűkaszáknál, nem utolsósorban pedig környezetbarát a használatuk. Emellett igényesebb és szebb marad utánuk az adott terület, amit ritkábban kell nyírni. Persze magánszemélynek egy kisebb kert gondozására a fűkasza is megfelelő választás, sokan vásárolnak otthonra ilyet, azonban professzionális felhasználásra, nagyobb terület gondozására minden szempontból jobban megéri komolyabb gépet beszerezni. Ugyanis amíg egy magasgazvágó óránként ötezer négyzetmétert tud megtisztítani, addig egy ember fűkaszával legfeljebb 4500 négyzetmétert képes rendbe tenni egy nap alatt. Ezt egyre többen felismerik, ami jól látható ezeknek a gépeknek az eladási számain – mutatott rá Nehéz János-Michael.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Elmondása szerint a kertészeti kisgéppiac legnagyobb slágere a robotfűnyíró, amiből minden évben szinte dupla annyit értékesítenek, mint az előző esztendőben. Ezek a masinák 5-6 éve még sznobságnak számítottak, ám azóta rohamosan nő a népszerűségük, köszönhetően annak, hogy csendesek, környezettudatosak, dúsabb és zöldebb füvet eredményeznek, miközben a gyep mindig szőnyegszerűen egyenletesre van vágva.

– A robotfűnyírók ma már mindenhol megtalálhatók, így például nyaralóknál, családi házaknál, cégek telephelyein, önkormányzatoknál, különféle intézményeknél ugyancsak. A jövő egyértelműen a robotizációé, a robotfűnyíró pedig tökéletesen beleillik egy modern otthonba – fogalmazott az értékesítési vezető.