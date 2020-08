A lakásárak csökkennek, a családi házak keresettek a megyeszékhelyen

A fertőzésveszély miatt elrendelt intézkedésekkor felduzzadt az ingatlanpiaci kínálat, mert egy ideig csak eladásra kerültek használt lakások, a kereslet megrekedt. Az azóta újraéledő piacon a befektetők további árcsökkenésre számítanak, ezért kivárnak.

– A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején szinte teljesen leállt az ingatlanpiac. Két-három hónapig alig csörgött a telefonom, ami pedig ritkaságnak számít, mert sokat szokott, régóta dolgozom ezen a területen.

A hirtelen változások befékezték a keresletet, de persze az addigra meghirdetett használt ingatlanok a piacon maradtak. Csak érdeklődő nem volt irántuk. Aztán, ahogy enyhítették a korlátozásokat, lassan magára talált ez az ágazat is – mondta Bellovics Tamás, a CasaNetWork ingatlanszak­értője.

Mindebből következik, hogy felduzzadt a kínálat, mert egy ideig csak eladásra kerültek lakások.

A kereslet viszont ehhez képest nem nőtt, megrekedt. Ennek az az oka szakértőnk szerint, hogy kevés most a befektető, kevesen vannak, akik befektetési céllal vásárolnának, szereznének ingatlantulajdont.

Bellovics Tamás arról is beszélt, hogy hetente változik a vásárlási kedv. Attól függően, milyen hírek jelennek meg a fertőzöttek számáról, a vírus hazai és külföldi terjedéséről. Ha sok a kedvezőtlen információ a megbetegedésekkel kapcsolatban, akkor az megrekeszti a keresletet. Ha csökken a pozitív tesztet mutatók száma, akkor gyorsan újraéled a vevői oldal is. A befektetők jellemzően kivárnak, figyelik, hogyan alakulnak az árak. Arra kíváncsiak, mit okozhat hosszú távon az ingatlanpiacon a koronavírus. S ők sem tudhatják a választ arra a kérdésre, ami most sokakat foglalkoztat, hogy lesz-e a járványnak második hulláma.

– Az összes tényező afelé mutat, hogy csökkenni fognak a használt ingatlanok árai

– szögezte le szakértőnk, és példákat is mondott. A tavalyi év vége felé egy átlagos, kétszobás veszprémi panellakás 19-21 millió forintért cserélt gazdát. Most egy ilyen csak 17-18 millió forintért kelne el. Sok is van belőle a piacon. Azonban Bellovics Tamás szerint ezt több tulajdonos az eladói oldalon még nem látta be. Ők a valós piaci lehetőségekhez képest magas összegért kínálják lakásaikat. Ezért vannak nagy ugrások a hirdetési árakban, mert idővel engedni kell az első elképzelésekből. Akinek pedig élethelyzetéből adódóan gyorsan kell túladnia ingatlanán, az hamarabb megelégszik kevesebb pénzzel.

Családi ház – jó és szép is – pedig Veszprémben kevés van a piacon.

Hiánycikknek számít, főleg a 70 és a 120 millió közötti árkategóriában.

Pedig a viszonylag újabb építésűek keresettek, azokat pár hét alatt könnyen lehet értékesíteni. Az ingatlanszakértő szerint azért, mert sokan gondolnak mostanában arra, hogy jó lenne lakásból olyan helyre költözni a város valamelyik peremkerületébe, ahol legalább kis udvar van. Ez a tendencia egyre nő, ez a vágy a koronavírus-járvány miatti korlátozások, a kényszerű bezártság idején született meg többekben. S azt is megjegyezte Bellovics Tamás, hogy a teljesen új, most épülő ingatlanokat jelenleg is nagy számban keresik a megyeszékhelyen.