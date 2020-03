A legkeresettebb szakmák, melyekkel otthonról is dolgozhat az ember

A koronavírus terjedésének megállítása miatt egyre megszokottabbá válik a home office. De már a járvány előtt is folyamatosan nőtt azoknak a száma, akik otthonról dolgoztak távmunkában. A home office-nak rengeteg előnye lehet, hiszen sokkal rugalmasabb időbeosztást tesz lehetővé, mint a hagyományos munkarend.

A TanfolyamOKJ.hu összegyűjtötte, milyen foglalkozásokat érdemes választani, ha otthonról akarunk dolgozni. A következő szakmák még akkor is alkalmasak otthoni munkára, ha valaki alkalmazott, nem pedig vállalkozó. Egy rugalmas, modern cég sok esetben engedélyezi egyes munkatársai számára a home office-t, nem csak egy járvány idején. Nézzük akkor, hogy mely szakmáknál lenne lehetőség az otthoni munkavégzésre.

Grafikusként az ember akár otthonról is dolgozhat egyetlen laptoppal, hiszen megfelelő szoftverekkel nyomdakész anyagokat (újságokat, brosúrákat, plakátokat) készíthet a számítógépén. Ha valakit az otthoni környezet inspirál a leginkább, akkor a kanapén ülve is lehet munkálkodni. De ha alkalmazott mondjuk egy reklámügynökségnél, akkor is van esély a home office-ra, hiszen a grafikusok elég ritkán dolgoznak csoportosan.

Grafikusként olyan feladatokat lehet elvállalni, mint például könyvborítók megtervezése, illusztrációk készítése. Emellett grafikus reklámkampányok készítésében vesz részt, valamint cégarculatot tervez. Egy OKJ-s grafikustanfolyam elvégzéséhez érettségi bizonyítványon kívül másra nincs szükség. Felnőttképzésben akár fél év alatt is elsajátíthatók a szakma alapjai.

Több szakmát összefogó szakmacsoport a programozóké, akik megengedhetik maguknak, hogy akár otthonról, akár egy kávézóból, akár egy tengerpartról dolgozzanak. Amellett, hogy remekül lehet keresni programozóként – hiszen nagy az igény a munkájukra –, ügyesen alakítva a dolgokat teljes mértékben a maguk urai lehetnek. Például maguk szabhatják meg az árakat, oszthatják be az idejüket, és kedvük szerint válogathatnak a megbízások közt.

Az informatikának az az egyik legnagyobb előnye, hogy az alapoktól indulva számos irányba képezheti magát az ember. Minél több területen jártas valaki, annál komplexebb megbízásokat tud majd elvállalni. Természetesen egy nagyobb cég alkalmazottjaként jellemzőbb az, hogy egy projekten többen dolgoznak. Ez azonban nem zárja ki a home office-t.

A programozói pályához először is el kell végezni valamilyen tanfolyamot. Szerencsére nagy a kínálat a képzésekből, kezdve a programozás alapjai tanfolyamtól egészen az Android-fejlesztő, C#-programozó, iOS applikáció fejlesztő, JAVA-programozó, webprogramozó képzésekig, és ez még nem a teljes lista.

A videóknak és animációknak napjainkban nagyon fontos szerepük van, gondoljunk csak például a reklámiparra. Emellett természetesen a mozgókép nagy kulturális értéket is képvisel, például a filmek tekintetében. A számítógépes technika a filmezést is forradalmasította, így tudott begyűrűzni a hétköznapi életbe. Ahhoz azonban, hogy egy videót vagy animációt profi szinten elkészítsünk, nem kevés tudás kell. Ha valakit érdekelt ez a világ, és szívesen foglalkozna videók, animációk készítésével különböző projektekhez kapcsolódóan, vagy később akár a filmiparba is betörne, akkor kitanulhatók például az animációkészítő vagy a mozgókép- és animációkészítő szakmák.

Mindehhez elegendő egy OKJ-tanfolyam elvégzése, és máris könnyen elhelyezkedhet az ember. A mozgókép- és animációkészítők képzése nagyjából 1,5 évig tart, de ez idő alatt nem csak az animálás és videókészítés versenyképes tudása szerezhető meg, hanem a filmiparban is nyitva áll a későbbiekben például operatőr, vágó vagy világosító munkakörben. Az animációkészítő képzés ehhez képest egy rövidebb és tömörebb tanfolyam. Nagyjából egy év alatt elvégezhető, és annak ajánlható, akit inkább az animálás érdekel, és nem akar különböző filmipari munkakörökben munkát vállalni.

Van azért néhány olyan foglalkozás, amelynél még alkalmazottként is a maga ura lehet az ember, és nem kötik szigorú szabályok. A munkavállalók részéről egyre nagyobb az igény a home office-ra, hiszen könnyebben összeegyeztethető a munka és a családi élet, ráadásul a távmunka a mobilitási akadályokat is legyőzi. Szerencsére már egyre több cég biztosít erre lehetőséget, és várhatóan gyarapodik ezeknek a vállalkozásoknak a száma.