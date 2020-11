A Magyar falu program keretében tovább fejlődhetnek a Veszprém megyei kis falvak

Nagyon nehéz, a társadalmat és a gazdaságot is megtépázó időszakot élünk, mégis megnyugtató, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben a kormány nem vette el a lehetőséget a kistelepülésektől és a Magyar falu program továbbra is elérhető – nyilatkozta Ovádi Péter a program aktuális pályázati eredményeinek kihirdetése kapcsán.

– Nagy örömmel mondhatom, hogy a választókerület települései eddig több mint 1,5 milliárd forint támogatásban részesültek a programnak köszönhetően. Nincs olyan település, amelyik ne rendelkezne legalább két sikeres nyertes pályázattal. Nagy lehetőség ez a kistelepülések számára, hiszen a program által olyan fejlesztések, beruházások megvalósítására van, illetve lesz lehetőség, amelyet egy kis lélekszámú, kis költségvetéssel működő település önerőből nem tudna megvalósítani.

A Magyar falu programmal a kormány célja az, hogy vonzóvá tegye a falvakat a fiatalok számára, és kiváló megoldást jelent a falvak elnéptelenedése ellen. A vidéki települések motorjai az aktív civil szervezetek. Büszkén mondhatom, hogy a választókerületben 37 civil szervezet több mint 50 millió forintra pályázott sikeresen. A pályázati lehetőséggel a kormány nemcsak honorálni, de ösztönözni is kívánja közösségépítő munkájukat – fogalmazott a Veszprém megyei 1. számú választókerület országgyűlési képviselője, aki a kormány európai szinten is kiemelkedő családpolitikájának bizonyítékaként megemlítette, hogy a programban is helyet kapnak a családokat érintő beruházások. A legutóbbi nyertesek között van Bánd és Lókút, ahol összesen több mint 51 millió forintból újulnak meg az óvodák.

Ovádi Péter szólt arról is, hogy erős közösségek jellemzik a hagyományokat intenzíven ápoló kistelepüléseket, ezért is kiváló lehetőség a program által kínált, a faluházak megújítását célzó pályázat, hiszen a helyi nyugdíjas- klubok, dalkörök, tánckörök működésének helyszíne többnyire a település faluháza.

– Itt is nyertesekről számolhatok be, hiszen a közeljövőben Királyszentistvánon, Tésen és Úrkúton összesen 51,8 millió forintból valósul meg felújítás – mondta el az országgyűlési képviselő, majd rámutatott, hogy a szolgálati lakások kialakítása pedig azért szerepel a program pályázati elemei között, mert sok település küzd a szakember­hiánnyal. A választókerületben Szentgálnak nyílik lehetősége a településen oktató pedagógusoknak otthont nyújtó szolgálati lakás felújítására, több mint 21 millió forint értékben.