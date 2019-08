A minőséget keresték a Művészetek völgye fesztivál vendégei

Tizedik alkalommal volt jelen a Művészetek völgye fesztiválon, azon belül is az Éltető völgy udvarban az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület.

Amint azt Harta Annamária, az egyesület munkaszervezet- vezetője elmondta lapunknak, idén a korábbiaknál is szebb standokkal érkeztek, egységesebb volt a látvány.

– Csakis Éltető Balaton-felvidék védjegyes termékeket árusíthattak a kereskedők, meg­határozó, magas minősé­gű portékákat kínáltak. Újdonság volt, hogy naponta nem­csak tíz, hanem egyes napokon, hétvégeken tizenkét órán át is nyitva tartottunk, hogy esti vásári hangulatot biztosítsunk. Az idei év kísérleti időszak volt ilyen szempontból, de jó esély van rá, hogy a jövőben bevezetjük.

Nagyon örültünk annak, hogy sok volt a visszatérő vendég, akik a korábban már tapasztalt minőséget keresve jöttek újra árusainkhoz. Köztük az új védjegyesekhez is, akik a korábbi években még nem voltak itt.

Magas volt idén a látogatottság, sok gyermek- és családi programot, népi játékot, sorversenyt is kínáltunk, táncházba csalogattuk az érdeklődőket. A játékok győztesei védjegyes termékeket kaptak ajándékba. Jellemző volt a fesztivál idején a közösségi együttműködés.

A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet támogat bennünket, így az épületében és annak udvarán lehetünk a helyi értékeket és a Balaton-felvidéket képviselve. De maga a völgy is kiemelten kezelte minden fórumán, hogy itt, nálunk voltak megtalálhatók a helyi termelők és kézművesek. Idén bemutattuk a rokka működését is, a nemeshanyi csipkések a csipkeverés rejtelmeibe avatták be az érdeklődőket, szintén nagy sikerrel.

A fesztivál ideje alatt számunkra is fontos volt a környezetvédelem: csak lebomló műanyag, papír- vagy porce- lánedényeket használtunk.

A termelők, kézművesek bemutatásán túl népszerűsítettük a Balaton-felvidéket, szálláshelyeket, éttermeket, tú­rá­kat ajánlottunk, és idén is tőlünk lehetett kölcsönözni az elektromos kerékpárokat – mondta Harta Annamária.