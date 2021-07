A munka, a bér megtartása miatt érdemes digitális téren fejlődni

A munka jövője, a kiskereskedelmi dolgozók helyzete a negyedik ipari forradalomban című programjának megvalósítására nyert pályázati támogatást a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. Arra hívják fel a figyelmet, hogy digitális téren érdemes továbbképezniük magukat a boltokban dolgozóknak, így megtarthatják állásaikat.

– Közelebb van az az idő, mint gondoljuk, amikor az üzletekben az emberek feladatait már szinte mindenhol gépek végzik majd. Jelentős változások várhatóak már a közeljövőben. Elég csak arra gondolni, hogy már hazánkban is van olyan metrószerelvény, amibe nem kell vezető. Azért, hogy a bolti dolgozók ne veszítsék el munkájukat, minél többet meg kell tudniuk a digitális megoldásokról. Mi arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy érdemes nyitottnak lenniük e téren. Ha továbbképzik magukat, akkor nagyobb esély van arra, hogy továbbra is szükség lesz rájuk a kereskedelemben – mondta el Mürkl Mónika, a KASZ Veszprém megyei képviseletvezetője, aki a projekt egyik felelőse, Kiss Nikoletta mellett.

Az édesanya azt is megjegyezte, hogy még gyerekeiktől is érdemes ellesniük fogásokat, segítséget kérniük a digitális eszközök használatának megszokásakor az eladóknak, kollégáiknak. Ő maga is sokat tanult e téren a fiától.

Már az önkiszolgáló kasszák elterjedése is jelzi, hogy pénztárosra hamarosan egyáltalán nem lesz szükség. Az ő munkájuk teljesen kiváltható gépekkel. Az eladók és az árufeltöltők kilencven százaléka is feleslegessé válik. Amerikában és Európában is több helyen már robotok ellenőrzik a készletfogyást. Ezért lenne jó, ha hazánkban mielőbb ingyenes képzéseken ismerhetnék meg kezelésüket az üzletek alkalmazottai. Közülük több mint ezren töltötték ki azt a kérdőívet, amely alapján tanulmányt készített a KASZ arról, mi a véleményük a digatilizációs fejlődésről, munkájukra gyakorolt hatásáról. Kiderült, hogy többségük szeretne tanulni, szívesen szerezne új szakmát állása megtartása érdekében. Ezeknek a tanfolyamoknak a megtartását, megszervezését azonban nehezíti, hogy a kereskedelemben jelenleg nehezen előre tervezhető a munkaidőbeosztás. Tehát segítség kellene ahhoz a munkavállalóknak, hogy mondjuk minden szerdán ugyanabban az időpontban részt tudjanak venni egy képzésen. Megoldást jelenthet a távoktatás is, így akkor végezhetné el a kiadott feladatokat a tanuló, ismerhetné meg az új tananyagot, amikor épp van ideje a számítógép elé ülni. Vannak arra is nemzetközi példák, hogy egyéni tanulmányi számlát nyitnak dolgozóiknak a cégek. Ezekről a munkaadók általában a szakszervezetekkel szoktak megállapodni.

A KASZ projektje megvalósításához a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program keretében csaknem harmincmillió forintos pályázati támogatást nyert el. Mürkl Mónika szerint figyelemfelhívásuk már eddig is eredményes volt. A munkavállalók érzik, többet kell tudniuk a digitalizációról. Megvan bennük az akarat a tanulásra. Kérdés, hogy oktatásukhoz lesz-e pénz és tudnak-e rá a munkájuk mellett időt kapni – jegyezte meg az érdekvédő.