A nyarat idézte az elmúlt heti forgalom a veszprémi építőanyag-kereskedésben

Barcza Imre, az Almádi úti építőanyag-kereskedés telepvezetője elmondta, hogy az elmúlt héten meglepően jól ment az üzlet. Olyan forgalmat bonyolítottak, mint a nyári időszakban, igaz, szerinte ennek oka inkább az ijedtség volt.

– Akik építkezésbe kezdtek korábban, azok kénytelenek folytatni a munkát a kialakult helyzet ellenére is. Ők szerettek volna annyi építőanyagot felhalmozni, hogy akkor is tudjanak dolgozni, ha esetleg bezár a kereskedés – tájékoztat. Megtudtuk azt is, hogy sok olyan anyag megérkezett a telephelyre, amit már vártak egy ideje. Természetesen ezekért is eljöttek a vásárlók.

Barcza Imre elmeséli még, hogy tapasztalatuk szerint nagyon felelőtlenek az emberek, mert sokan gyerekekkel jönnek vásárolni, nézelődni ebben a fertőzésveszélyes időszakban. A kollégái védelme érdekében bevezették, hogy egyszerre csak három vásárló tartózkodhat az üzletben. Mint mondja, ilyen esetben senkinek sem jó, ha ebből ketten csak nézelődnek. A vírushelyzet miatt a kollégák gumikesztyűben, maszkban dolgoznak, és nagyon odafigyelnek a kétméteres távolság megtartatására. Emiatt korlátokat is kiraktak, de néhány vevő azt gondolta, hogy csak viccből helyezték ki azokat.

A télies időjárás érkezésével szinte egy időben visszaesett a forgalom is. Most azt tapasztalják, hogy megijedtek az emberek, és inkább nem költekeznek. Barcza Imre azt tanácsolja az építkezőknek, hogy fizessék ki és vigyék el az árut, mert nem lehet megjósolni azt sem, hogy mi lesz egy hét múlva. Bezárást, leállást amúgy nem tervez a cég, próbálnak kitartani, de ez a helyzet bármelyik pillanatban megváltozhat a járvány miatt. Jelenleg olasz burkolatokat nehézkesebb beszerezni, viszont minden más megérkezett, amit megrendeltek.

– Nagyon jó volt az év első két-három hónapja. Mindenki azért nem ijedt meg, a kivitelezők még dolgoznak. Talán még jó lesz a március hónap is, de hogy mi lesz áprilisban, arról fogalmunk sincs – tette még hozzá az építőanyag-kereskedés vezetője.