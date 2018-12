A tagok, a védjegyesek és még a vendégeik is jobban élhetnek most

Az Éltető Balaton-felvidék Egyesület az alakulása óta eltelt tíz évben elérte kezdeti céljait. A jubileumot a Hotel kapitányban ünnepelték a hagyományos évzáró ünnepséggel egybekötve.

A kezdeti célokról és azok örvendetes eléréséről beszélt a napokban rendezett jubileumi ünnepségen az egyesület elnöke, Rédei Zsolt.

– Abban az időben azt fogalmaztuk meg célként, hogy szeretnénk, ha jobban élhetnénk, de akik hozzánk jönnek, ők is jobban érezzék magukat. Azóta már elmondhatjuk, hogy a vendégéjszakák száma egyre emelkedik, egyre többen érkeznek hozzánk és reméljük, jobban is érzik magukat a vendégek. Azonban nem csak különféle helyszíneken, valamint a szolgáltatások során lehet találkozni az éltető Balaton-felvidéki egyesületet képviselőkkel, hanem a médiában, még a televízióban is gyakran, ez is nagy öröm. Egy közösséghez tartozunk, annak az összetartó szerepe mutatkozik meg most. Ahogy ilyenkor szoktuk, ma szintén új tagokat veszünk fel. Annak ellenére, hogy egyre többen leszünk, remélem, a közösségi szellem tovább erősödik és egyre többen leszünk éltetősök – mondta az elnök.

Fenyvesi Zoltán ország­gyűlési képviselő szerint ahogy a vidék éltető erejét jelenti, úgy az a turizmus is. – A Balatonra és környékére érkező turisták háromnegyede belföldi magyar vendég. Ma már tudnak abban gondolkodni az emberek, hogy szabadságra menjenek, a dolgozók 63 százaléka áldoz erre egy felmérés szerint. A korábbi évek statisztikájával szemben ez jó arány. 2010 és 2017 között 45 százalékkal nőtt itt a turisták száma, a vendégéjszakák száma 36 százalékkal emelkedett. Az idén valószínűleg megdőlnek ezek az adatok, hiszen az első félévben nyolc és fél százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához képest a turisták száma.

Az önök munkáját is dicséri mindez, de nagy feladat előtt állunk, négy évszakossá szeretnénk tenni a Balatont.

Ennek érdekében mostanra megjelentek olyan programok, amelyek példázzák azt, hogy ez a cél elérhető. A süllőfesztivál, a szüreti mulatságok, a forraltbor-főző versenyek, kocsonyafesztiválok, az újévi balatoni csobbanások és még sok jobbnál jobb rendezvény vonz hatalmas turistatömegeket – szögezte le Fenyvesi Zoltán. Sövényházi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Veszprém megyei elnöke úgy vélte, az egyesületnek mostanra sikerült bevonnia a fiatalokat is a munkába az értékőr mozgalommal.

– A Kárpát-medence számos települése köszönheti értéktárát a mozgalomnak a fiatalok sokat tanultak a munkából. A védjegy rendszer hatalmas lépés volt az egyesület életében, a Bakony Expo legtöbb védjegyese is éltetős volt, büszke vagyok rájuk. Az, hogy több mint 16 ezer ember volt kíváncsi a portékákra, szintén azt bizonyítja, hogy valami nagyon jó dolgot tesz az egyesület. Az együttműködések ugyancsak nem elhanyagolhatók – tette hozzá.

Kocsis Adrián az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkárság stratégiai főosztálya vidékfejlesztési osztálya referense szerint tíz év alatt nyomot hagytak maguk után az egyesület tagjai.

– Gondoljunk csak a játszóterekre, közösségi terekre, rendezvényekre, amelyeket támogattak, de tény az is, hogy a vállalkozók, őstermelők, kézművesek, akik ma itt vannak, jelentős fejlődésen mentek keresztül. A közösség összefogása tükröződik a munkájukban. Ők nem konkurenciái egymásnak, hanem egymástól tanulnak – mondta.

Az ünnepségen tíz új védjegyest is bemutattak és köszöntöttek.

