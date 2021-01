A Tapolcai-tavasbarlang az ország egyik legjobb helye

A legnagyobb magyar szállásközvetítő cég 2020-ban nyolcadik alkalommal rendezte meg az Év szállása versenyt, melynek eredményhirdetését a járványhelyzet miatt online tartották. A versenyben több kategóriában is keresték a legjobbakat. A legjobb szállások mellett átadták A Turizmus Szakma Példaképe, Az Év Turisztikai Települése és az Év Turisztikai Attrakciója címet is.

– A szállások mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a programokra, valamint a kapcsolódó ajánlatokra is. Célunk, hogy minél több embert inspiráljunk az utazásra, az oldalunkon összegyűjtött hasznos információkkal segítsük, és egyben megkönnyítsük a tökéletes program megtalálását a látogatóinknak – mondta el az eredményhirdetésen Szigetvári József, a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója.

A vendégvélemények alapján az Év Turisztikai Attrakciója kategória nyertese a Gyulai Várfürdő lett, a második a Füzéri Vár, a Tapolcai Tavasbarlang a harmadik helyet szerezte meg.

– Nagy meglepetés és egyben nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpontot díjazták. Öt évvel ezelőtt alakítottuk ki itt a Látogatóközpontot, hogy a növekvő érdeklődésnek minél kulturáltabban, minél jobban meg tudjunk felelni. Akik meglátogatják a barlangot, rengeteg információt kapnak a hazai, illetve a határon túli barlangokról, és mesélünk a víz útjáról is, így a barlanglátogatás nem csak egy remek programot kínál, de nagyon komoly környezeti nevelési funkciót is ellát. Bár most a vírushelyzet miatt sajnos zárva vagyunk, máskor ősztől tavaszig sok iskolás csoportot is fogadunk, sőt földrajzórákat is tartunk.

Minden évben igyekszünk fejleszteni valamit, az információs anyagok több nyelven is elérhetők, idegen nyelven is tartunk szakvezetéseket, pár éve már audio guide segítségét is igénybe vehették a vegyes anyanyelvű csoportok. A Tapolcai-tavasbarlang egy védett természeti képződmény, amit mégis be tudunk mutatni attrakcióként úgy, hogy a védett egységet meg tudjuk óvni. Azt, hogy ezt a látogatók is ennyire értékelik, az nagyon sokat jelent nekünk – mondta el lapunknak Kopek Annamária a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztályának vezetője.

Az Év Szállása versenyen a megyéből a zirci Kinga Apartman Non-hotel kategóriában a második helyen végzett. A szomszédos Zala megyéből Hévíz elnyerte Az Év Turisztikai Települése címet és több hévízi hotel is kiemelkedően szerepelt.